Criminalidade violenta com “descida significativa” de quase 68% este ano

De acordo com a análise dos dados estatísticos da criminalidade e trabalhos de execução da lei em Macau, este ano registou-se, até Setembro, uma descida geral dos crimes em comparação com o período homólogo do ano anterior. Entre os meses de Janeiro e Setembro deste ano, as autoridades instauraram 7.092 inquéritos criminais, verificando uma descida de 33,1% relativamente ao ano passado. Registou-se também uma “descida significativa” de 67,7% dos casos de criminalidade violenta, com 169 ocorrências. Porém, nos crimes de abuso sexual de crianças houve uma subida de 63,6%.

As estatísticas deste ano referentes à criminalidade apresentam valores mais baixos comparativamente ao ano anterior em relação à criminalidade, com uma descida de 33% nos crimes em geral e uma “descida significativa” de 67,7% na criminalidade violenta, tendo sido registados 169 casos. Entre eles, houve dois casos de homicídio relacionados com problemas passionais e familiares, referem dados publicados ontem pelo Gabinete de Comunicação Social.

Em relação aos crimes contra as pessoas, entre Janeiro e Setembro deste ano foi registada uma descida de 19,3% comparativamente a 2019, sendo que o crime de sequestro ou cárcere privado contou com uma redução de 89,6%. Para os crimes contra o património, assinalou-se uma descida de 40,2%, enquanto que os crimes de usura ou de agiotagem tiveram um decréscimo de 87,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Também nos casos de fogo posto observou-se uma tendência geral de decréscimo (39,5%), sendo que as principais causas dos incêndios foram pontas de cigarro deixadas em lugar inapropriado.

Contudo, nos crimes de abuso sexual de crianças registou-se uma subida de 63,6%, com a maioria das ocorrências a terem lugar nas escolas ou no ambiente familiar. Nos casos referentes à pornografia de menores também se registou um aumento. No entanto, através dos mecanismos de cooperação com vários países e regiões, foi possível a resolução de cerca de 60 casos.

No que toca a casos de infracção de taxistas, houve uma descida constante neste período, tendo a polícia actuado em 93 casos de infracções, representando um decréscimo de 96,9% comparativamente ao período homólogo do ano passado, enquanto que nos casos de burlas, nomeadamente os relacionados com a venda de materiais médicos ou o uso ilegal de documentos de identidade de outras pessoas para comprar materiais médicos para revenda, o número infracções reduziu significativamente. Aqui foram registados três casos de uso de documento de identificação alheio para a compra de máscaras e quatro casos de burla para a compra de materiais médicos.

Quanto à imigração ilegal, nos primeiros três trimestres de 2020 a polícia detectou 31 casos, representando uma descida de 47,5%, com 464 imigrantes ilegais, perfazendo um decréscimo de 38,2% em comparação com o período homólogo do ano passado.

Nos casos de jogo ilegal, entre Janeiro e Setembro deste ano assinalou-se uma subida significativa com um aumento de 41 casos em comparação com os 11 casos do período homólogo do ano anterior.

Nos casos de extorsão, neste período foram registadas 65 ocorrências, representando uma subida de 20,4%. No que diz respeito aos casos de tráfico de droga houve uma tendência de descida. Nos primeiros nove meses deste ano houve 53 casos registados, representando uma descida de 43,6% e de 41 casos, comparativamente ao período homólogo de 2019. Os métodos mais recorridos pelos traficantes de droga foram pacotes postais ou recorrendo a contrabandistas, referem ainda os mesmos dados.