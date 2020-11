Secretário quer manter Administração Pública com menos de 38 mil funcionários

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG), o secretário para a Administração e Justiça frisou que os trabalhos no âmbito da reforma da Administração Pública são “prioritários”. “Esperamos que desta vez possamos trabalhar através da estrutura dos serviços públicos e das carreiras para identificar os principais problemas existentes”, afirmou André Cheong, garantindo que “este plano de trabalho vai ser pragmático”.

Uma das medidas a aplicar na reforma da Administração Pública será o controlo do número de funcionários públicos: “Esperamos poder controlar o número de funcionários públicos, não havendo nenhum aumento”. André Cheong indicou que actualmente a função pública tem cerca de 38 mil trabalhadores e que espera que esse número não venha a aumentar.

“Se conseguirmos controlar a estrutura e o número de funcionários públicos, esperamos poder simplificar os serviços e funcionalidades”, afirmou o governante na reunião de ontem na Assembleia Legislativa (AL). André Cheong disse ainda que serão reavaliados os sistemas de recrutamento e de estrutura das carreiras, e que serão revistos os projectos e planos lançados nos últimos anos.

Um dos pontos-chave das LAG para 2021 é precisamente a reforma da Administração Pública. O relatório indica que o plano da reforma da Administração Pública está terminado e que será submetido a consulta pública, mas não há ainda data. “Iremos continuar a promover aprofundadamente a reforma da Administração e a construção do sistema jurídico, bem como aumentar a qualidade da governação da RAEM”, diz o Governo no relatório das LAG, detalhando: “Em 2021, iremos proceder à revisão do regime da delegação de poderes e dos respectivos diplomas legais, promovendo a sua simplificação. O mecanismo de mobilidade e de afectação dos trabalhadores dos serviços públicos será revisto, a estrutura de certas carreiras será aperfeiçoada, a mobilidade interna será promovida, e será implementada a gestão do número de quotas de trabalhadores para cada serviço público e aumentada a eficiência governativa”.

