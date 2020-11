IC encomenda estudo sobre canhão antigo desenterrado no Porto Interior

O Instituto Cultural (IC) encomendou um estudo a uma instituição académica especializada sobre um antigo canhão desenterrado recentemente no Porto Interior, cujo relatório preliminar já foi concluído. A equipa de investigação considera que o antigo canhão foi enterrado entre 1889 e 1933, tendo sido fabricado no exterior e chegado a Macau por via de uma deslocação militar ou por via comercial, refere um comunicado do IC.

Segundo a análise preliminar, a textura, o design e parte da estrutura do canhão assemelham-se à dos canhões de antecarga britânicos Blomefield de meados do século XIX, que actualmente se podem ver em várias fortalezas de Macau. O canhão abandonado poderá ter sido transladado para o Porto Interior para fins de armazenamento no seguimento da sua compra e, posteriormente, enterrado devido à construção de aterros nesta zona.

“A equipa de investigação recorreu a metodologias dos domínios da história, tipologia e estratigrafia para analisar a textura, o design, o local de escavação e o formato do canhão antigo, tendo determinado o período em que o mesmo foi enterrado com base no estudo de mapas antigos e do Cadastro das Vias Públicas de Macau, os quais ilustram a evolução dos aterros no Porto Interior”, acrescenta o Instituto Cultural. Por outro lado, a análise contribui ainda para o estudo da história da fundição de canhões, do comércio e da construção de fortalezas em Macau.

No entender da equipa de investigação, o antigo canhão desenterrado “possui valor histórico importante”, fornecendo dados históricos úteis para a investigação da história da fundição de canhões, do comércio de artilharia, da defesa costeira e dos aterros em Macau. A realização de um estudo sistemático sobre este canhão representativo de Macau “poderá contribuir para a expansão dos estudos e da educação no âmbito da história do comércio, da defesa costeira e da história urbana de Macau”, refere ainda o comunicado.

O relatório de investigação sobre o canhão foi redigido conjuntamente pelo professor Lin Guangzhi, director do Instituto de Estudo Social e Cultural da Universidade de Ciência e Tecnologia (MUST), pelo professor Tang Kaijian, do Centro de Estudos Históricos de Macau do Instituto de História da China da Academia Chinesa de Ciências Sociais, o professor assistente Zhao Dianhong, director adjunto do Instituto de Estudo Social e Cultural da MUST e pela equipa de doutorandos.