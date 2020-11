Especialistas analisam Plano Director na Fundação Rui Cunha

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Fundação Rui Cunha e a Docomomo Macau organizam esta quinta-feira um debate sobre os objectivos e regulamentos do Plano Director de Macau. Com moderação do arquitecto Rui Leão, a sessão de partilha e discussão de ideias está marcada para as 18h30 e conta com a participação do urbanista Rhino Lam, do economista José Isaac Duarte e do arquitecto Wei Wen Huang.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Com o objectivo de analisar de forma crítica o Plano Director de Macau proposto em consulta pública e assinalar questões que possam contribuir para a melhoria do documento, a Docomomo Macau e a Fundação Rui Cunha organizaram uma sessão de debate com três especialistas de diferentes áreas para avaliar o projecto elaborado pelo Governo para os próximos 20 anos. Numa sessão agendada para as 18h30 na Galeria da Fundação Rui Cunha, os especialistas terão oportunidade de abordar todos os pontos que considerem relevantes para a discussão do Plano Director com base no material produzido pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para a consulta pública.

Em declarações ao PONTO FINAL, o arquitecto e presidente da Docomomo Macau, Rui Leão, considerou que o documento apresentado pelo Governo para consulta pública apresentou algumas lacunas, nomeadamente aos dados estatísticos da população de Macau e aos critérios para uma subdivisão da área do plano em várias comunidades para futuro desenvolvimento de planos pormenor.

“A expectativa é que, a partir da análise que foi feita na consulta pública, os nossos intervenientes possam levantar questões pertinentes em relação ao plano no sentido em que durante o período de consulta se levantaram algumas dúvidas, nomeadamente em relação aos dados estatísticos que deveriam assistir o plano, que população é que existe, com que características, e onde, e também as projecções. Mas, à partida, os dados base de análise”, começou por explicar o arquitecto Rui Leão.

Na opinião do presidente da organização internacional de defesa do património arquitetónico, o documento proposto para consulta pública deveria conter os dados estatísticos actuais da população de Macau, uma vez que “qualquer plano deve ser feito com base numa análise de um contexto que seja real, quantificado e social”, de forma a “dar resposta a essa realidade e ao crescimento previsível”.

Para Rui Leão, perante a ausência de dados estatísticos sobre a população será difícil perceber que “tipo de lacunas é que existem actualmente a coisas a que a cidade não dá resposta a esta população”, o que levou muitos especialistas a “pensar que poderá ser um plano um bocado ideológico, pode ter muito boas intenções, mas as intenções não corresponderem às necessidades da população”.

Outro dos aspectos assinalados por Rui Leão que não constam no Plano Director proposto pelo Governo para consulta pública, entre Setembro e Outubro, são os critérios para uma subdivisão da área do plano em várias comunidades para futuro desenvolvimento de planos pormenor sem os dados estatísticos. “Se ninguém sabe que população existe e com que características e acesso em cada uma dessas unidades, não dá para ficar a pensar porque é que há essa divisão”, referiu o arquitecto, acrescentando que “cada uma dessas divisões ou planos pormenor irá dar resposta, e se isso não está de alguma maneira já referido e reflectido no Plano Director, o Plano Director também não está a servir para muito. Não serve como elemento de instrução dos planos pormenor”, frisou Rui Leão, deixando duas questões importantes a serem discutidas: “Porque é que tem de se ter o Plano Director primeiro se ele não está a instruir os planos pormenor e, segundo, com que base é que vão ser instruídos os planos pormenor”.

Em relação à presença de oradores de diversas áreas de especialidade na sessão de discussão, Rui Leão apontou a importância de debates pluridisciplinares neste tipo de iniciativas. “Para se construir cenários válidos de transformação da sociedade, ou de parte dela, tem que se perceber as questões sociais, as questões infra-estruturação, as questões de mobilidade, uma série de coisas que se acharmos que só temos de lidar com um vector principal, os planos ficam sempre coxos e não dão grande resultado, não fazem grande efeito. Portanto, os planos, quando são bons, é porque têm de facto uma reflexão transversal de vários campos de conhecimento”, disse.

Sobre os oradores convidados para a sessão de mesa-redonda desta quinta-feira, Rui Leão elogiou a experiência do conhecimento que cada um poderá trazer ao debate. “O Rhino Lam é um urbanista de Macau muito focado, tanto em questões sociais, como tem uma prática muito consistente de crítica ao urbanismo e às questões sociais da cidade, por isso era uma pessoa importante para a discussão. O arquitecto Wei Weng Huang é uma figura também importante porque esteve à frente do Departamento de Urbanismo da cidade de Shenzhen, que é uma das cidades em termos de novo urbanismo muito importantes porque desenvolveram um modelo alternativo e de grande sucesso de cidade na China, portanto, tem essas experiências de conhecimento, e foi por isso que o convidámos. E também convidámos o professor Isaac Duarte por causa dos números e das estatísticas e da classificação que não estavam reflectidos nos documentos do plano. Não foram só os economistas que assinalaram [a falta de estatísticas no Plano Director], acho que todos, desde arquitectos a urbanistas e outros especialistas, pois não tínhamos grandes condições para ter uma opinião fundamentada sobre o plano porque não havia dados estatísticos”, concluiu Rui Leão.