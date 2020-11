Democratas lamentam adiamento de reforma política. André Cheong diz que prioridade é a pandemia

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) da pasta da Administração e Justiça, os deputados democratas Au Kam San e Sulu Sou notaram a ausência de medidas para uma reforma política que permita a introdução do sufrágio universal. André Cheong disse que a prioridade para o próximo ano é o combate à epidemia e que, apesar de o assunto estar ausente das políticas para 2021, “não quer dizer que não prestemos nenhuma atenção à questão”.

Antes de ser eleito, Ho Iat Seng levantou a hipótese de efectuar uma reforma política que permitisse eleições através do método de sufrágio directo. Porém, as Linhas de Acção Governativa (LAG) da tutela da Administração e Justiça para o próximo ano não fazem menção a nenhuma medida nesse sentido. Sulu Sou e Au Kam San lamentaram que o Governo tenha deixado o tema fora das LAG e o secretário da tutela, André Cheong, garantiu que esse é um assunto ao qual o Governo dá atenção. No entanto, a linha governativa da pasta para 2021 terá como prioridade o combate à pandemia, disse André Cheong.

“Pelo menos disfarçavam e diziam que iam consolidar o processo de democratização”, ironizou Sulu Sou. O vice-presidente da Associação Novo Macau sublinhou que “a democracia contribui para o bem-estar da população”. “A reforma da estrutura política deve ser um trabalho nuclear e espero que durante a minha vida possamos eleger o nosso Chefe do Executivo [por sufrágio directo]”, afirmou Sulu Sou.

Na sequência, André Cheong explicou: “É uma questão que não foi mencionada nas LAG, mas não quer dizer que não prestemos nenhuma atenção à questão”. O secretário para a Administração e Justiça acrescentou que a reforma do sistema político “é importante para o desenvolvimento da região”, mas “depende de vários factores, por exemplo, é preciso atender à realidade da RAEM”. “Nesta fase ainda precisamos de lidar bem com a pandemia, portanto a prioridade das nossas acções governativas é o combate à pandemia”, afirmou.

Au Kam San, que recordou a reforma que aconteceu em 2012 nas eleições para a Assembleia Legislativa que permitiu o aumento do número de deputados eleitos por sufrágio directo, também criticou a ausência da reforma política das LAG. “Não compreendo porque é que no relatório do próximo ano não consta [a reforma política]. Se não consta do relatório, significa que não é importante”, disse Au Kam San. O democrata lembrou também que o sufrágio universal está previsto na Lei Básica: “Temos o direito de eleger e de sermos eleitos”.

A Au Kam San, André Cheong reiterou que o Executivo está “preocupado” com esse assunto. E acrescentou ainda que, no próximo ano, o Governo estará empenhado nos trabalhos para a eleição dos deputados à Assembleia Legislativa que vai acontecer em 2021.