Casal vietnamita detido por suspeita de posse e tráfico de droga no valor de 410 mil patacas

Três tipos de estupefacientes escondidos numa caixa de chá numa varanda do Bairro do Iao Hon levaram à detenção de um casal vietnamita no passado sábado. Segundo as autoridades, o suspeito principal admitiu o crime e revelou que os destinatários dos estupefacientes eram frequentadores de estabelecimentos nocturnos e os conterrâneos. A droga apreendida tem um valor de mercado de 410 mil patacas.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um casal vietnamita no Bairro do Iao Hon, no sábado passado, por suspeita de tráfico de estupefacientes na sequência de uma investigação desencadeada por uma queixa do grupo “Amigos da Prevenção Criminal na Área de Habitação”. Na posse dos suspeitos, as autoridades apreenderam ice, ecstasy e ketamina com um valor de mercado de 410 mil patacas. Para além disso, os agentes apreenderam também duas balanças electrónicas, sacos de plásticos para doses individuais e dinheiro proveniente da venda de estupefacientes no valor de 50.600 patacas e 1.300 dólares de Hong Kong.

A operação foi desencadeada na sequência de uma investigação relacionada com tráfico de droga no Bairro do Iao Hon. “A PJ recebeu informações sobre actividades ilegais relacionadas com tráfico de droga praticadas por um homem vietnamita no Bairro do Iao Hon. Depois de recebermos as informações através de uma queixa apresentada por membros do grupo ‘Amigos da Prevenção Criminal na Área de Habitação’, abrimos uma investigação”, começou por dizer um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

Durante a investigação, a PJ identificou o potencial suspeito como sendo um homem de 27 anos, de nacionalidade vietnamita, e desempregado. “Depois de sabermos a morada, demos início à acção de detenção no dia 24 de Novembro. Por volta das 16h00 conseguimos interceptar o suspeito nas proximidades da sua residência e apreender cinco pacotes de ice com um peso de cerca de 3,4 gramas na sua posse”, indicou o porta-voz da PJ.

Após a detenção, os investigadores foram com o suspeito ao seu apartamento onde encontraram uma mulher de 25 anos, de nacionalidade vietnamita, e estupefacientes escondidos. “Na varanda do apartamento foram encontrados sacos de plásticos individuais, pratos, duas balanças electrónicas e uma caixa para guardar chá com 74 pacotes de ice, com um peso total de 96,05 gramas, 35 pacotes individuais de ketamina, com um peso total de 23,17 gramas, e 78 comprimidos de ecstasy, entre outros instrumentos para divisão de estupefacientes”, anunciaram as autoridades.

Na posse dos suspeitos, a PJ apreendeu também 50.600 patacas e 1.300 dólares Hong Kong em dinheiro. “O valor de mercado das drogas apreendidas foi de 410 mil patacas. Após investigação, o suspeito confessou o crime e admitiu que tinha o hábito de consumo de droga. Durante o interrogatório, o suspeito disse também que os destinatários das drogas eram frequentadores de estabelecimentos nocturnos e os seus conterrâneos. Em relação à origem dos estupefacientes, o suspeito revelou apenas que tinham sido fornecidos por terceiros e recusou adiantar mais detalhes”, explicou o porta-voz da PJ.

Já a suspeita indicou ter começado a viver com o homem há mais de três meses, mas negou qualquer participação nas actividades do companheiro. “Foram encaminhados ao hospital para fazer um teste à urina, sendo que os resultados deram negativos em ambos os casos. O casal foi hoje [quarta-feira] presente ao Ministério Público por suspeita de tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas. Para além disso, o homem é ainda suspeito de consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas”.

Questionado sobre a situação legal dos dois suspeitos, o porta-voz da PJ revelou que o homem de 27 anos é desempregado e que o seu visto de permanência está fora de prazo. Em relação à mulher, a PJ apurou tratar-se de uma cidadã com passaporte vietnamita com visto de trabalho (‘bluecard’) para a actividade de massagista. O homem entrou em Macau como trabalhador não-residente, enquanto que a suspeita está no território desde 2019.