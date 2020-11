André Cheong assume falhas nos mecanismos de responsabilização dos dirigentes

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A responsabilização dos titulares de cargos públicos foi um dos temas a que os deputados deram mais atenção no debate de ontem na Assembleia Legislativa, na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) da pasta da Administração e Justiça. Os deputados apontaram para o caso dos empréstimos à Viva Macau e criticaram a ausência de medidas para a responsabilização dos dirigentes públicos. André Cheong, secretário da tutela, assumiu que há “margem para melhorias”.

André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, esteve ontem na Assembleia Legislativa (AL) para apresentar as Linhas de Acção Governativa (LAG) da sua tutela. A responsabilização de titulares de cargos públicos esteve em foco na sessão, com vários deputados a pedirem mecanismos para esse efeito. O secretário assumiu que há “margem para melhorias”, mas afirmou que a via penal é a mais eficaz.

Sulu Sou foi o primeiro deputado a criticar os mecanismos existentes e a ausência de medidas previstas para o futuro pelas LAG da Administração e Justiça. O democrata apontou para o exemplo dos empréstimos concedidos à Viva Macau e cujo dinheiro nunca chegou a ser devolvido à RAEM. “Ainda ninguém chegou a ser responsabilizado”, notou o deputado. Sulu Sou falou também do despedimento de Fong Soi Kun, antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) na sequência do tufão Hato, de 2017, dizendo que foi “um bode expiatório”.

Leong Sun Iok acompanhou o raciocínio de Sulu Sou e disse que o relatório elaborado pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) a propósito do caso da Viva Macau mostrava que havia “necessidade de assumir responsabilidades”. “Quanto à responsabilização dos dirigentes, não vejo nenhuma referência”, afirmou Leong Sun Iok, acrescentando que, com a lei existente, “não é possível imputar as respectivas responsabilidades”.

André Cheong, que serviu como comissário contra a corrupção antes de ser secretário, lembrou: “Quando trabalhei no CCAC, conseguimos investigar e apurar a responsabilidade [de vários casos], mas, devido à prescrição do prazo, não se pôde efectivar a responsabilização”. “Como há esta figura de prescrição, o bem jurídico não é protegido. Ao nível de direcção e chefia, existe este problema. Precisamos de aprofundar os nossos estudos para propor alterações aos diplomas legais”, acrescentou o secretário para a Administração e Justiça.

Cheong frisou que, apesar das críticas de que não há responsabilização de chefias, “muitos casos foram julgados e houve condenações”. “A via penal é um meio mais eficaz”, frisou.

O governante, que já tinha falado sobre responsabilização de dirigentes na apresentação das LAG para este ano, disse que nos últimos seis meses a sua tutela tem estudado essa questão, mas que a conclusão é de que “o actual estatuto dos dirigentes já define bem as competências e responsabilidades”. Porém, “estes diplomas têm margem para melhorias”. “Existe este problema e estamos a estudar esta questão; precisamos de aprofundar estes estudos para depois propor alterações aos diplomas legais”, concluiu.