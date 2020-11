Roosevelt D’Ouro quer dar um “toque requintado” à confecção tradicional portuguesa

Roosevelt D’Ouro é o nome do mais recente restaurante de comida portuguesa em Macau. Com data de abertura marcada já para esta sexta feira, dia 27 de Novembro, o novo restaurante pretende oferecer ao público experiências para todos os gostos, dedicado à gastronomia portuguesa tradicional, dentro de um espaço luxuoso com esplanada, lounge e vista panorâmica. Localizado no terceiro andar do Macau Roosevelt, hotel premiado internacionalmente com o melhor design, o restaurante conta com o chef executivo Herlander Fernandes a liderar um projecto que pretende marcar a diferença com técnicas inovadoras utilizadas na confecção dos pratos.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

“O Roosevelt D’Ouro vai ser baseado em comida portuguesa com um toque moderno”, conta o chef executivo Herlander Fernandes ao PONTO FINAL. “Vamos seguir a tradicional confecção portuguesa, mas vamos-lhe dar um toque mais requintado”, prosseguiu.

Herlander Fernandes lidera esta equipa recém-formada, gerida pelo próprio como chef executivo, juntamente com João Casimiro, que se inteirará da confecção dos pratos, e João Figueiredo, responsável pelo serviço de sala. Herlander Fernandes referiu que irá haver um foque muito grande “na confecção tradicional”, e que os produtos utilizados serão “maioritariamente de origem portuguesa”.

Questionado se pretende adaptar a sua cozinha aos gostos asiáticos, Fernandes responde que “não vamos fazer essa adaptação aos gostos locais”, embora refira que haverá mais atenção no uso do sal e do açúcar nas sobremesas, que será um pouco diferente ao que é habitualmente praticado em Portugal. “Aí reduzi um pouco a quantidade, mas não usaremos outro tipo de ingredientes que não se usam no nosso país de origem”, frisou. O chef contou que os vegetais serão locais, mas que o restante virá na maioria de Portugal, incluindo o polvo, o bacalhau ou o porco preto.

O restaurante oferece um menu com ingredientes seleccionados, das entradas à sobremesa, para “levar os clientes numa jornada gustativa moderna que mantém o sabor único da tradição portuguesa”, de acordo com o comunicado de imprensa. O Roosevelt D’Ouro oferece ainda um menu internacional, dedicado aos clientes que pretendem aproveitar a piscina e a esplanada com vista panorâmica.

Para além do espaço ter um design moderno, a nível de comida serão utilizadas técnicas de cozinha que servirão para dar um toque mais requintado aos pratos, aponta o chef. “Iremos cozinhar em baixas temperaturas, vamos recorrer ao uso de espumas e também introduzir as esterificações da cozinha molecular”, adiantou.

Recrutamento difícil

Em relação aos funcionários, Herlander Fernandes explica que o processo de recrutamento foi “difícil”, e assinala que “esta lei imposta pelo Governo de Macau referente à contratação de trabalhadores não-residentes afectou bastante. “Tínhamos planeado uma equipa composta por 20 pessoas para a cozinha e 20 pessoas para a sala, e com esta nova lei o processo de recrutamento tornou-se complicado, sem conseguirmos contactar pessoas qualificadas para desempenhar as funções”, lamentou. O chef reitera também que é difícil encontrarem pessoas que falem inglês. “Eu não falo chinês e o nosso chef de cozinha também não, e isso faz com que seja difícil comunicarmos e passarmos as tarefas que têm de ser executadas”, explicou Fernandes, referindo que tem sido um desafio atingir o número de pessoas necessárias para conseguir desenvolver o projecto na totalidade.

Em relação à equipa, Herlander Fernandes contou que conheceu o chef de cozinha, João Casimiro, em Macau. “Sabia que ele trabalhava no Restaurante Gusto, no Galaxy, e apesar de nunca termos trabalhado juntos antes, desenvolvemos uma boa relação”, referiu.

Pratos no menu

Em relação aos pratos a constar no menu, o Roosevelt D’Ouro vai oferecer porco preto “com um toque diferente”, porque é assado no forno e apresentado com batata torneada. Haverá também um entrecosto de vaca, cozinhado a baixa temperatura com puré de inhame e um misto de vegetais assados; uma selecção de bacalhaus, “como não podia deixar de faltar”, desde o bacalhau à Brás, o bacalhau assado e um bacalhau à chef, que é composto por bacalhau frito com uma camada de puré de batata e cebola crocante com maionese de azeitona. Nas sobremesas haverá o tradicional pastel de nata caseiro, gelado de canela e mais alguns pratos típicos.

Quando questionado acerca se iram ter opções vegetarianas ou veganas, o chef Fernandes disse que não será uma aposta nesta fase inicial. “Teremos de treinar a equipa para desenvolver o menu base do restaurante, mas futuramente contamos ter um menu dedicado a vegetarianos, porque queremos também chegar a esse público. Como a cozinha tradicional portuguesa não dá muita atenção a pratos vegetarianos, nós não queremos incluir directamente no nosso menu essa opção”, explicou.

Sobre o abrir de portas já nesta sexta-feira, numa altura em que o território ainda recupera dos efeitos da pandemia, Herlander Fernandes apontou apenas que esta foi a oportunidade que surgiu neste momento. “É nas alturas de crise que se costumam fazer os melhores negócios ou os piores, não é?”, disse ao PONTO FINAL. E acrescenta: “É um bocado complicado na nossa área neste momento fazer esta aposta, mas tem que se correr riscos para se poderem colher frutos, vamos ver se corre bem”.

Em relação a perspectivas para o futuro, Herlander Fernandes refere que gostaria que o projecto tivesse continuidade e que pudesse futuramente ser aplicado noutros espaços através de um franchising, por exemplo.

Herlander Fernandes tem já no currículo vários restaurantes locais, como o Portus Cale, no Jockey Club, e o IN Portuguese, na Vila da Taipa, onde esteve quatro anos. Antes disso esteve no Hilton de Vilamoura, em Portugal.