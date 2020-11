Polícia Judiciária deteve suspeito por furto de 14 garrafas de vinho no valor de 234.700 patacas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem com antecedentes criminais por suspeita de furto de 14 garrafas de vinho tinto importado no valor de 234.700 patacas para saldar dívidas de jogo. O desfalque foi sinalizado no passado dia 20 de Novembro e denunciado às autoridades pelo gerente de uma loja ‘duty free’ onde o suspeito trabalhava desde 2019. O residente de Macau, com 32 anos, foi detido para interrogatório pela PJ e presente ontem ao Ministério Público por suspeita de furto qualificado.

Em conferência de imprensa, a PJ revelou que o suspeito tinha antecedentes criminais relativos a dois casos de furto em 2006 e 2011. “O suspeito tem antecedentes criminais ligados a furto em 2006 e 2011 e cumpriu uma pena de prisão em Macau em 2016. No dia 23 de Novembro, a PJ recebeu uma denúncia do gerente de uma loja ‘duty free’ de um hotel na zona do Cotai”, começou por explicar o porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

Segundo o gerente do estabelecimento do hotel, o suspeito terá furtado um total de 14 garrafas de vinho tinto importado desde Junho deste ano com um prejuízo de 234.700 pataca. “O suspeito terá furtado várias garrafas de bebidas alcoólicas de marca com prejuízo de 234.700 patacas. Na passada sexta-feira, dia 20 de Novembro, o responsável descobriu que algumas garrafas desapareceram quando fazia a contagem de mercadorias. Para perceber o que aconteceu, o gerente recorreu aos vídeos de circuito interno da loja e descobriu que um dos funcionários do estabelecimento fora responsável pelo desaparecimento de várias garrafas de vinho tinto importado”, indicaram as autoridades em conferência de imprensa.

Após sinalizar o alegado responsável pelo furto de bebidas alcoólicas na sexta-feira, o gerente da loja apresentou queixa na Polícia Judiciária na segunda-feira, 23 de Novembro. “Quando regressou ao trabalho na segunda-feira, o gerente levou o funcionário às instalações da PJ, e durante a investigação, o suspeito acabou por confessar o crime”, disse o porta-voz.

De acordo com o depoimento prestado à PJ, o suspeito disse ter começado a trabalhar naquela loja em 2019, como vendedor, mas que se viu obrigado a desviar garrafas de vinho importado para pagar dívidas. “Recentemente contraiu o hábito de jogar no casino e tinha uma grande dívida de jogo. Por isso, a partir de Junho de 2020, sempre que trabalhava sozinho no turno nocturno aproveitava a ocasião para ir ao armazém para furtar as garrafas de bebidas alcoólicas armazenadas, em diversas vezes. Durante o turno nocturno, o suspeito deixava as garrafas guardadas num local oculto para depois as levar para casa após o serviço”, indicaram as autoridades, acrescentando que “o homem tirava apenas uma ou duas garrafas do armazém, nunca mais do que isso, para não levantar suspeitas no sistema”.

As garrafas foram depois vendidas na internet por metade do preço de mercado. “O suspeito disse às autoridades que vendeu as garrafas através da internet por metade do preço de mercado e assim conseguiu obter um lucro de 120 mil patacas com que pagou dívidas relacionadas com o jogo. No entanto, a PJ apurou que foram furtadas 14 garrafas no total. Cada garrafa valia entre 10 mil a 40 mil. Foi hoje [terça-feira] presente ao Ministério Público por suspeita de furto agravado”, assinalou o porta-voz da PJ.