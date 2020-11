IC anuncia consulta pública para classificação de 12 bens imóveis de interesse cultural

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A consulta pública do 3.º grupo proposto para classificação de bens imóveis de Macau arranca esta quarta-feira para classificação de 12 bens imóveis de interesse patrimonial e cultural, anunciou ontem Leong Wai Man em conferência de imprensa. De acordo com a vice-presidente do Instituto Cultural, a consulta pública vai decorrer até 23 de Janeiro com três sessões de esclarecimento ao público entre Novembro e Janeiro.

O Instituto Cultural (IC) anunciou que a consulta pública sobre o 3.º grupo para classificação de 12 bens imóveis de Macau irá decorrer entre 25 de Novembro e 23 de Janeiro do próximo ano. Durante 60 dias, todos os residentes poderão apresentar as suas opiniões sobre a classificação de 12 bens imóveis que “reflectem características culturais locais” e que necessitam “urgentemente de obras de conservação” ou que “se encontram em risco”.

A informação foi comunicada ontem em conferência de imprensa pela vice-presidente do IC, Leong Wai Man. “O Instituto Cultural dá abertura amanhã [quarta-feira] aos procedimentos de classificação de 12 bens imóveis que reflectem características culturais locais, apresentam documentação completa e bem documentada, cumprem todos os requisitos para a classificação e necessitam urgentemente de obras de conservação ou que se encontram em risco”, afirmou Leong Wai Man, acrescentando depois que será organizada uma sessão de consulta pública a 28 de Novembro no Centro Cultural de Macau e duas (12 e 19 de Dezembro) na sala de conferências do Centro Cultural de Macau.

De acordo com a representante do IC, o 3.º grupo para classificação de bens imóveis de Macau abrange vários tipos de edifícios, desde “instalações públicas a edifícios religiosos, sítios arqueológicos e residências unifamiliares”.

Na lista de 12 imóveis para classificação apresentada pelo chefe do Departamento do Património Cultural do IC, Choi Kin Long, constam “os vestígios históricos encontrados em fosso aberto no substracto rochoso, na Rua de D. Belchior Carneiro, as Ruínas do Colégio de S. Paulo (Vestígios do Colégio e Antigo Muro: dois troços no Pátio do Espinho; troço no Beco do Craveiro), o Pagode de Seak Kam Tong Hang Toi, o Pagode de Sam Seng (Ká-Hó), a Ponte-cais n.º 1, a Antiga ponte-cais da Taipa, a Ponte-cais de Coloane, o Edifício no n.º 55 da Calçada da Vitória, o Edifício do n.º 2 da Estrada Nova (casa portuguesa), o Lar de Nossa Senhora da Misericórdia e a Vila de Nossa Senhora (Antiga Leprosaria de Ká-Hó, Igreja de Nossa Senhora das Dores)”.

Entre os imóveis assinalados pelo IC estão vários edifícios de arquitectura portuguesa, nomeadamente o primeiro exemplar no território do modelo da arquitectura residencial de estilo “Casa Portuguesa” construído em 1919, pelo arquitecto português Carlos Rebelo de Andrade. Para além deste edifício do início do século XX com traços arquitectónicos portugueses, o IC incluiu ainda a Vila de Nossa Senhora (antiga leprosaria de Ká-Hó), fundada em 1885, e a Igreja de Nossa Senhora das Dores, inaugurada em 1966, ambas em Coloane.

Leong Wai Man recordou que existem actualmente 147 imóveis classificados em Macau. Sobre os encargos das obras nos imóveis sem proprietários neste 3.º grupo de classificação, a vice-presidente do IC afirmou que os custos ficarão ao cargo dos futuros gestores. “Não temos os registos dos proprietários de alguns imóveis, por exemplo, a Ponte-Cais n.°1 está a ser utilizada e administrada pelos serviços públicos, alguns dos imóveis foram dadas outras utilidades. O facto de não ter registo não quer dizer que não tenha a sua utilidade. Os futuros serviços ou gestores desses bens imóveis vão assegurar os custos das obras e podem recorrer ao Governo para pedir apoios”, disse a vice-presidente do IC.

Sobre o tempo que irá demorar todo o processo de classificação dos 12 imóveis do 3.º grupo, Leong Wai Man apontou para 24 de Novembro e frisou que a elaboração de um novo grupo de classificação só após a conclusão deste processo. “Segundo a lei de salvaguarda do património, a partir de amanhã [quarta-feira] pode levar no máximo 12 meses a concluir. Antes de 24 de Novembro de 2021 esperamos ter concluído o procedimento de classificação. Em relação ao quarto grupo, os nossos trabalhos estão a decorrer de forma permanente, mas o procedimento de classificação leva algum tempo. Depois da consulta pública temos de ouvir os proprietários e o Conselho do Património para termos um parecer final. Só depois do 3.º Grupo é que podemos determinar o 4.º grupo.

Questionada sobre a comunicação do IC com os proprietários privados destes imóveis, Leong Wai Man assegurou que “antes de propor estes bens imóveis tivemos de estudar bem a situação e comunicar com os proprietários. Vamos ouvir oficialmente as opiniões dos proprietários” e que todas as propriedades privadas neste grupo de classificação “pertencem a associações”.