Governo quer elevar transparência das empresas de capitais públicos através de regime jurídico unificado

Respondendo a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, Sónia Chan, coordenadora do Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos, indicou que o Governo está a estudar a introdução de uma série de mecanismos de supervisão no regime jurídico das empresas de capitais públicos, no sentido de “elevar apropriadamente a transparência”.

André Vinagre

O Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos da RAEM está a realizar um trabalho de estudo preliminar relativamente aos mecanismos de supervisão das empresas com capitais públicos, indica a resposta dada por Sónia Chan, coordenadora do organismo, ao deputado Sulu Sou que, numa interpelação escrita, pediu ao Executivo legislação específica para a supervisão de empresas de capitais públicos e divulgação de mais informações sobre as remunerações dos quadros superiores.

Segundo a resposta de Sónia Chan, datada de 30 de Outubro e encaminhada ontem às redacções por Sulu Sou, o Gabinete para o Planeamento da Supervisão dos Activos Públicos está agora a “realizar o trabalho de estudo preliminar da legislação, a fim de, em fundamento do vigente Código Comercial, proceder plenamente à revisão e ao estudo de uma série de mecanismos, como a supervisão das decisões sobre a exploração, a avaliação de eficácia, os critérios de remunerações dos membros dos órgãos das empresas de capitais públicos e fazer a preparação para a elaboração de um regime jurídico unificado”.

Além disso, o gabinete liderado pela antiga secretária para a Administração e Justiça está a estudar formas de aumentar a transparência das informações das empresas em que a RAEM é accionista maioritária e também naquelas empresas em que o Governo não tem influência dominante. “Depois de ter terminado o estudo preliminar e elaborado a proposta, o Governo da RAEM irá realizar consulta pública sobre o regime jurídico das empresas de capitais públicos, para a recolha de opiniões e sugestões da sociedade”, acrescenta Sónia Chan.

O organismo diz ainda que, “com o objectivo de optimizar a dimensão e a disposição dos activos públicos”, vai rever o objectivo de estabelecimento, o objecto e a eficácia de funcionamento das empresas, “tomando políticas necessárias e adequadas, tais como a injecção de capitais, o desinvestimento de capitais, a transferência de competências ou o ajustamento da estrutura orgânica”, por exemplo.

Na interpelação, Sulu Sou disse que o Governo deve implementar medidas mais rigorosas para a fiscalização de empresas financiadas pelo erário público, e pediu a divulgação de informações adicionais sobre a remuneração dos quadros superiores destas empresas para “facilitar a supervisão e o julgamento do público”.

Para o democrata, a remuneração mensal recebida pelos membros da administração das empresas públicas é também “dinheiro público”, que não deve ser abrangido pelo chamado âmbito da privacidade pessoal. Sulu Sou criticou ainda a falta de informação sobre as remunerações dos membros das assembleias de accionistas, do conselho de administração, do comité executivo ou do comité de supervisão destas empresas. “São um completo mistério”, frisou Sulu Sou.

Recorde-se que, em Junho, o Governo implementou um “Guia de Orientação” que obriga a divulgação de uma série de informações sobre as empresas de capitais públicos e respectivas filiais, nomeadamente a lista de accionistas e a participação que cada um tem na empresa. No entanto, Sulu Sou assinalou que as instruções não contemplam a divulgação das remunerações dos quadros superiores de empresas e filiais com menos de 50% de capital público.