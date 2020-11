Docomomo volta a pedir que se repense demolição do edifício Rainha D. Leonor e ampliação da EPM

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS

A Docomomo apresentou ontem os relatórios sobre a ampliação do edifício da Escola Portuguesa de Macau (EPM) e sobre o projecto do edifício Rainha D. Leonor, que prevê a sua demolição. Quanto à EPM, a Docomomo reitera que o edifício não devia ser ampliado em toda a sua área. Já quanto ao edifício Rainha D. Leonor, é pedida a sua preservação.

Rui Leão, presidente da Docomomo Macau, apresentou ontem, na Fundação Rui Cunha, os relatórios elaborados sobre o edifício da Escola Portuguesa de Macau (EPM) e sobre o edifício Rainha D. Leonor. Recorde-se que está prevista uma ampliação da EPM, cujo projecto foi aprovado em 2018 pelo Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), perante as críticas da Docomomo. A organização também criticou a intenção de demolir o edifício Rainha D. Leonor.

Ao PONTO FINAL, ainda antes da sessão na Fundação Rui Cunha, Rui Leão lembrou que, em relação ao projecto de classificação do edifício Rainha D. Leonor, foram já elaborados três relatórios a pedir a classificação do bloco: um da autoria da Docomomo Macau, outro da Docomomo Internacional, e um terceiro da Icomos.

No relatório apresentado ontem, a organização que advoga a preservação de edifícios de arquitectura modernista diz que há cinco razões pelas quais o edifício Rainha D. Leonor: a importância histórica do edifício, a sua estética, o conceito arquitectónico, o simbolismo e a importância científica e social.

O edifício de 13 andares, desenhado pelo reconhecido arquitecto José Lei e baptizado com o nome de uma das rainhas de Portugal, foi o primeiro edifício alto de Macau a ser equipado com elevadores e chegou a definir o centro comercial da cidade e marcar o seu horizonte. É visto como um produto da influência do movimento modernista, com a sua fachada a evocar o Unité d’Habitation de Le Corbusier, um dos pioneiros da arquitectura moderna.

Já a EPM tem prevista a construção de uma torre de 50 metros localizada a menos de um metro e meio dos edifícios já existentes, o mínimo previsto por lei. Em relação à escola, Rui Leão apontou: “Não é nada proibitiva a expansão da escola, mas pode ser uma intervenção boa ou interessante, ou uma intervenção extremamente nociva, porque há ali várias coisas que são delicadas e que têm a ver com a estrutura da escola”.

“Quanto à exposição solar, nós chegámos à conclusão – com os estudos que fizemos com um modelo tridimensional – de que não havia grandes impactos negativos, mas tinha mais a ver com o corte de alinhamentos que, construindo uma volumetria muito grande, irá provocar na presença urbana da escola”, alertou o arquitecto. Assim, a organização propõe que o edifício não seja ampliado em toda a sua área. A organização sublinha ainda a importância para a arquitectura de Macau do edifício da escola, considerada um marco relevante na obra de Raúl Chorão Ramalho.

Preservação do património “está muito pouco desenvolvida” em Macau

Após a apresentação dos relatórios sobre o edifício da EPM e edifício Rainha D. Leonor, na Fundação Rui Cunha, realizou-se ainda o seminário da Docomomo intitulado “Como aumentar a vida dos edifícios?”. A sessão contou com a participação de Sheridan Burke, membro da Icomos e que participou na restauração da Ópera de Sidnei, e ainda Sharif Shams Imon, presidente da Icomos Bangladesh e também professor no Instituto de Formação Turística de Macau (IFT). Rui Leão, falou sobre o tema ao PONTO FINAL e afirmou que este é um tema “que ainda não mereceu a atenção suficiente do Governo”. Na sua opinião, em Macau, a consciencialização para a preservação do património ainda “está muito pouco desenvolvida, porque há questões que são mais difíceis de tocar e a única maneira é o Governo liderar esse processo e permitir que haja um debate, pelo menos a nível da profissão sobre o que é que é importante e o que é que deve ser feito e como é que deve ser feito”. O arquitecto elogiou a lei de salvaguarda do património cultural, mas apontou: “Se não for aplicada, é como se não existisse”.

A.V.