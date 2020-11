Campeonatos de hóquei arrancam hoje com uma nova equipa e mais de 200 atletas

FOTOGRAFIA: BESSA ALMEIDA

A Associação de Patinagem de Macau (APM) recomeça hoje as competições no Pavilhão da Taipa. A edição deste ano contará com uma equipa nova, o Vitória Clube de Macau, que vai participar nas categorias jovens com duas equipas, adiantou António Aguiar, presidente da APM, ao PONTO FINAL.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Depois de um ano “atípico para toda a gente” e no qual o hóquei também não ficou indiferente, a Associação de Patinagem de Macau (APM) conseguiu agora organizar competições dedicadas ao hóquei em patins e hóquei em linha numa série de mini campeonatos que irão decorrer até 16 de Dezembro. “A única forma que arranjámos de efectivamente dar alguma competição aos nossos jogadores foi organizar uns mini campeonatos aqui de Macau. Não são campeonatos muito longos, são concentrados agora nestes dois últimos meses do ano, mas pelo menos é alguma competição que vamos dar”, começou por explicar António Aguiar ao PONTO FINAL.

Segundo o presidente da APM, a edição deste ano irá contar desde já com uma novidade com a inclusão de uma equipa nova, o Vitória Clube de Macau, que vai participar nas categorias jovens com duas equipas. A outra novidade este ano, adiantou o dirigente, é a inclusão de equipas seniores. “No hóquei em linha temos três equipas de seniores, portanto fazemos um mini campeonato, todos contra todos, e depois uma final. No hóquei em patins [masculino] só temos duas equipas, vamos fazer cinco jogos à melhor de três, é mais uma espécie de taça”, explicou.

A equipa feminina de seniores de hóquei em patins irá também participar numa categoria ‘open’ juntamente com algumas equipas mistas com idades de juniores “para dar alguma competitividade também”, visto que actualmente não há equipas femininas suficientes para fazer um campeonato. No hóquei em patins irão participar cerca de 80 atletas, enquanto que no hóquei em linha serão à volta de 150.

À semelhança do que tem acontecido nos outros anos, as equipas serão compostas pelos atletas da APM, distribuídos posteriormente de forma a garantir algum equilíbrio na competição. “Os jogadores são todos nossos, não existem equipas de hóquei em patins autónomas porque também não existem espaços para elas poderem treinar. Somos nós [APM], os clubes autorizam a participação com equipamentos do clube, portanto, formalmente, são os clubes que participaram com os jogadores que são distribuídos pela associação”, explicou Aguiar.

Os jogos serão disputados à segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e sábado, no Pavilhão da Taipa, que esteve recentemente em obras para resolver um problema de inundações. “Não houve nenhuma prova ainda para saber se aquilo resolveu o problema das infiltrações, que foi a obra que foi feita. Temos que esperar para ver, se calhar até ao próximo ano, porque agora não é a época das chuvas. Está aparentemente na mesma, a única coisa visível é que mudaram as redes dos topos, estas parecem melhores”, disse o presidente da APM.

A competição arranca hoje às 21h30 com um desafio entre o Futebol Clube do Porto Macau frente à Casa de Portugal, na categoria ‘open’ do campeonato de hóquei em linha. Na mesma competição está também a Associação Geral Desportiva dos Naturais de Fukien de Macau. As três equipas vão competir também nas categorias de sub13 e sub15.

Em relação ao campeonato de hóquei em patins, o primeiro jogo está agendado para sexta-feira, às 20h15, com o Futebol Clube do Porto Macau a defrontar a Casa de Portugal em equipas masculinas.