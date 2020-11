Aplicadas 2.000 vacinas da gripe no primeiro dia de distribuição gratuita

FOTOGRAFIA: SERVIÇOS DE SAÚDE

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem que no primeiro dia de distribuição gratuita da vacina da gripe foram aplicadas cerca de 2.000 doses individuais em Macau com vista a “ampliar a barreira imunológica na comunidade” e “proteger a saúde dos residentes”. Em comunicado, as autoridades assinalaram que até às 16h00 de segunda-feira tinham recorrido à vacinação contra a gripe cerca de 2.000 pessoas, número que excedeu o total registado no primeiro dia da vacinação a última campanha, reforçaram as autoridades. Segundo dados dos Serviços de Saúde sobre a campanha de vacinação 2020-2021, foram vacinadas contra a gripe “mais de 120 mil de pessoas”, o que representa “um aumento de cerca de 30% em comparação com as 90.000 pessoas registadas no período homólogo do passado”.

Desde a abertura do sistema de distribuição gratuita da vacina contra a gripe, que ocorreu no passado dia 19 de Novembro, cerca de 2.500 residentes fizeram marcação junto dos Serviços de Saúde para a administração da vacina. Para além da marcação online, os residentes podem fazer a marcação por telefone ou pessoalmente nos centros/postos de saúde de residência.

A administração da vacina contra a gripe está disponível no Posto de Vacinação do Centro Hospitalar Conde de São Januário e nos postos de vacinação com protocolo de colaboração celebrado com os Serviços de Saúde, nomeadamente, o Posto de Vacinação do Hospital Kiang Wu, as Consultas Externas do Hospital Universitário de Ciência e Tecnologia e a Clínica dos Operários (situada na Rua do Bispo Medeiros).

No comunicado, os Serviços de Saúde frisaram também que a “administração da vacina antigripal não previne a COVID-19 (vírus SARs-Cov2), mas pode efectivamente baixar o risco epidémico de sobreposição e reduzir consequências graves causadas por uma eventual infecção dupla”.

De acordo com os dados de monitorização em Macau, os vírus gripais tornam-se mais activos em Dezembro e o pico da gripe de Inverno ocorre normalmente entre Janeiro a Março em cada ano. Após a vacinação são precisas pelo menos duas ou três semanas para que a vacina possa produzir um efeito protector.

