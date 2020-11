Zona de lazer de Iec Long poderá abrir no segundo trimestre de 2022, aponta a DSSOPT

FOTOGRAFIA: CLÁUDIA ARANDA

Em resposta a um pedido de informações enviado pelo deputado José Pereira Coutinho a 8 de Outubro, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) indicou que a abertura da zona de lazer que vai nascer nas instalações que pertenciam à Fábrica de Panchões Iec Long, na Taipa, poderá acontecer no segundo trimestre de 2022.

A DSSOPT lembra que o Instituto Cultural (IC) já tem um “plano de longo alcance” para a revitalização e utilização das ruínas da antiga fábrica de panchões, no sentido de as tornar num “local de experiência caracterizada, onde se exibem as ruínas industriais”.

Numa fase inicial, a DSSOPT diz dar prioridade à “utilização daqueles espaços em condições”, através da preservação dos edifícios que se encontram no recinto, da eliminação de elementos de perigo, do reforço dos edifícios danificados, da construção de um caminho para os visitantes e acrescentando instalações de lazer, “fazendo os possíveis para que a abertura da parte do recinto das ruínas da fábrica para a visita do público seja rapidamente uma realidade, possivelmente, no segundo trimestre de 2022”.

No passado mês de Outubro, a DSSOPT concluiu o procedimento faseado de declaração de caducidade da concessão e de rescisão da concessão, bem como os trabalhos de despejo das mesmas. A área global do terreno é de cerca de 24.500 metros quadrados. “De momento, a DSSOPT está a acompanhar o procedimento de entrega do terreno em causa ao IC”, lê-se na resposta do organismo, que acrescenta que, quanto ao aproveitamento do terreno, o Plano Director já propõe que se crie ali uma zona de equipamentos de utilização colectiva”.

Recorde-se que em Setembro o IC anunciou planos para revitalizar a Fábrica de Panchões de Iec Long, assegurando que seriam feitos esforços para que fossem mantidas as construções e a disposição original da ruína da fábrica, incluindo o pequeno lago, os canais de água, as árvores e outros elementos principais.

A.V.