Sulu Sou insiste na terceira ronda de assistência financeira

O deputado enviou uma interpelação escrita ao Governo onde pede que seja concedida uma terceira ronda de apoios a residentes e empresas. Sulu Sou diz que o mercado absorveu os apoios já concedidos pelo Governo e, por isso, sugere que o Executivo afecte fundos acumulados pela Fundação Macau para subsídios a residentes em regime de licença sem vencimento ou desempregados.

Os deputados continuam a pressionar o Governo para lançar uma terceira ronda de apoios económicos aos cidadãos e às empresas. Depois de na semana passada vários parlamentares terem pedido mais subsídios na Assembleia Legislativa (AL), Sulu Sou acompanhou as reivindicações numa interpelação escrita apresentada ontem. “A epidemia deu um rude golpe na subsistência da comunidade de Macau, e o caminho para a recuperação económica é ainda muito longo”, assinala o deputado.

Na interpelação escrita, Sulu Sou começa por lembrar que, de acordo com os dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a taxa de desemprego dos residentes subiu, no terceiro trimestre de 2020, para os 4,1% e que a mediana do rendimento mensal desceu para as 18.300 patacas, menos 1.700 patacas do que no segundo trimestre do ano. Além disso, aponta Sulu Sou, “muitos residentes foram colocados em situação de licença sem vencimento ou tiveram os seus salários e benefícios reduzidos”.

“Embora as duas rondas anteriores de medidas de apoio económico tenham atenuado o impacto económico da epidemia, o mercado absorveu-as largamente”, diz o vice-presidente da Associação Novo Macau, que acrescenta que termina no final de Dezembro o plano de apoio a empresas, que estipula que as empresas beneficiárias não podem despedir sem justa causa os seus trabalhadores num prazo de seis meses. Por outro lado, Sulu Sou nota também que este ano, as Linhas de Acção Governativa para 2021 não preveem a injecção de sete mil patacas no Regime de Previdência Central Não Obrigatório.

Perante esta situação, Sulu Sou pergunta: “Quando é que [o Governo] vai utilizar activamente os fundos acumulados da Fundação Macau para lançar a terceira ronda de medidas de assistência financeira para combater a epidemia em tempo útil – em particular para apoiar os residentes em licença sem vencimento e aos desempregados – bem como a terceira ronda do cartão de consumo, de modo a atingir o objectivo de continuar a salvar o mercado e estimular a procura interna?”

Quanto ao desemprego, Sulu Sou pergunta quais os planos do Executivo para fazer face às “ondas ainda maiores de desemprego” que se aproximam, na sequência do fim do plano de apoio a empresas. Por fim, o deputado democrata questiona se o Governo vai “afectar activamente fundos acumulados da Fundação Macau para conceder subsídios temporários adicionais a idosos e aos mais necessitados”.

Recorde-se que na reunião plenária da Assembleia Legislativa da passada quinta-feira outros deputados pediram também novas rondas de apoio económico para dar resposta à crise, entre os quais, Song Pek Kei, Ella Lei, Ip Sio Kai e Ho Ion Sang.