Serviços de Saúde receberam 60 pedidos de isenção de restrição de entrada no território para 76 estrangeiros

Leong Iek Hou

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Pelo menos 76 pessoas no interior da China já submeteram um pedido de autorização especial aos Serviços de Saúde de Macau para entrar no território a partir de 1 de Dezembro. A medida autoriza a entrada de estrangeiros no território por motivos de reunião familiar ou de “relacionamento estreito” com Macau para estrangeiros que tenham estado no interior da China nos 14 dias anteriores à entrada na cidade. Em conferência de imprensa, os Serviços de Saúde anunciaram também a 24.ª ronda de distribuição de máscaras e a obrigatoriedade de testes aos participantes da Maratona de Macau no próximo dia 6 de Dezembro.

Eduardo Santiago

As autoridades de Macau vão analisar 60 pedidos de entrada no território de cidadãos estrangeiros que se encontram no interior da China no âmbito do regime de excepção que irá entrar em vigor a partir de 1 de Dezembro. Entre familiares de residentes, trabalhadores não-residentes e estudantes, os Serviços de Saúde receberam nas últimas semanas pedidos para um total de 76 cidadãos estrangeiros. Os dados foram avançados ontem na conferência de imprensa semanal pela coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, Leong Iek Hou.

“Os destinatários desta medida são cidadãos estrangeiros que estão no interior da China”, começou por indicar Leong Iek Hou sobre a medida anunciada no passado dia 9 de Novembro, acrescentando que as autoridades receberam, até ao momento, “60 casos envolvendo 76 pessoas, nomeadamente cônjuges e filhos de residentes de Macau. Depois há 44 pessoas com ‘bluecard’ e outros casos de estudantes. Estamos a analisar os pedidos que depois iremos anunciar”.

Apesar da divulgação dos números, os Serviços de Saúde não revelaram as nacionalidades dos requerentes. “São 60 casos no total envolvendo 76 pessoas. Cerca de 21 são cônjuges ou filhos de residentes de Macau. Em relação a familiares de ‘bluecard’ são 41 pessoas, e depois há 11 pedidos de estudantes com título para estudar em Macau. Todos estiveram no interior da China [nos últimos 14 dias] e são estrangeiros”, assinalou Leong Iek Hou.

A partir de 1 de Dezembro, as autoridades vão autorizar entradas de cidadãos estrangeiros em Macau com isenção de quarentena por motivos de reunião familiar ou de “relacionamento estreito” com o território. A medida engloba estudantes do ensino superior e trabalhadores não-residentes estrangeiros que tenham estado no interior da China nos 14 dias anteriores à entrada em Macau.

Em relação às declarações do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Paulo Cunha Alves, à TDM, sobre a possibilidade de entrada de portugueses não residentes em Macau através de uma quarentena na China e respectiva autorização dos Serviços de Saúde locais, o médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar do Conde São Januário, Lo Iek Long, frisou que a medida será implementada apenas para estrangeiros no interior da China. “Não tenho essa informação [de que cidadãos portugueses não residentes possam vir de Portugal para a China para depois entrar em Macau]. Vamos tentar analisar esta informação, não digo que seja a proposta perfeita, mas temos de ter em atenção que a prevenção da epidemia está acima de tudo. Não devemos incentivar as pessoas a fazer quarentena na China para chegar a Macau. A medida foi no sentido de permitir entrada aos estrangeiros que já estavam no interior da China”, referiu o representante dos Serviços de Saúde.

Questionado sobre os pedidos que aguardam por autorização das autoridades de Macau, Lo Iek Long frisou que “são de pessoas que já estão há muito tempo no interior da China”.

Participantes da Maratona de Macau com testes de ácido nucleico obrigatórios

A duas semanas do início da Maratona de Macau, a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância da Doença, Leong Iek Hou, revelou que os 12 mil participantes da prova vão ser sujeitos a um teste de ácido nucleico, e que as autoridades estão em comunicação com a organização do evento para agilizar os procedimentos nesse sentido.

“Todos os participantes de actividades desportivas ou de espectáculo têm de realizar um teste. Para a Maratona de Macau, os participantes devem realizar um teste de ácido nucleico antes de participar na corrida. Estamos a comunicar com a organização para ver como serão feitos os testes”, disse Leong Iek Hou, frisando que Macau tem capacidade para realizar “30 mil testes de ácido nucleico diários” e que, por isso, os participantes “terão tempo suficiente para realizarem os testes”.

Nova ronda de distribuição de máscaras arranca no sábado

Sem casos importados no território há 150 dias consecutivos, as autoridades de Macau vão avançar com uma nova ronda de distribuição de máscaras entre 28 de Novembro e 27 de Dezembro. “O 24.º plano de distribuição de máscaras começa no próximo sábado, 28 de Novembro, e vai decorrer até 27 Dezembro”, explicou Leong Iek Hou.

Sobre a implementação da 24.ª ronda de distribuição de máscaras, Lo Iek Long assumiu que a procura por máscaras tem diminuído. “No actual plano de distribuição de máscaras vendemos 890 mil até agora. Desde a primeira ronda já foram vendidas 160 milhões de máscaras. A procura por máscaras tem diminuído. Talvez os cidadãos tenham outros meios para compras máscaras”, disse o médico do Centro Hospitalar do Conde São Januário.