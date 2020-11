Rita Santos nomeada para organismo da ONU para intercâmbio entre China e França

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A conselheira das Comunidades Portuguesas e presidente do Conselho Regional dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas da Ásia e Oceânia foi nomeada para integrar o Centro de Promoção de Intercâmbio Cultural entre a França e a China, que faz parte do Departamento dos Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas. Ao PONTO FINAL, Rita Santos explicou que a sua tarefa será alargar o âmbito do organismo aos países de língua portuguesa e Europa.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Quatro residentes de Macau foram nomeados para integrar o Centro de Promoção de Intercâmbio Cultural entre a França e a China, da Organização das Nações Unidas (ONU). Um deles é Rita Santos, conselheira das Comunidades Portuguesas e presidente do Conselho Regional dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas da Ásia e Oceânia.

Além de Rita Santos, também Ting Sio Hong, Ng Man Ho e Joyce Wong Yuk Sze foram nomeados para o Centro de Promoção de Intercâmbio Cultural entre a França e a China, cujo objectivo é “promover o intercâmbio amigável e a cooperação entre a França e a China, criar melhores canais e plataformas para o intercâmbio entre os dois países”.

“Eles estudaram muito bem o meu ‘background’”, indicou Rita Santos, que acrescentou ter sido escolhida pelas suas funções no âmbito associativo: “Eu dou apoio no âmbito associativo há mais de 30 anos, eu trabalhei no Fórum Macau e, mesmo na função pública, as minhas áreas eram ligadas ao apoio à população”.

A sua função no Centro de Promoção de Intercâmbio Cultural entre a França e a China irá além dos dois países. Rita Santos irá tentar alargar o âmbito do organismo para a Europa, países de língua portuguesa e Japão. “Pediram-me para fazer essa ligação, principalmente com os países africanos de língua portuguesa que são mais necessitados”, explicou. Até porque “este centro não se limita a China e França, liga-se a vários países da Europa e África”.

Além disso, Rita Santos também terá Macau como foco. “Relativamente a Macau, pediram-me para analisar quais as associações que estão mais ligadas à solidariedade e ao apoio às famílias mais necessitadas, para ver se havia oportunidade para haver mais intercâmbio com o interior da China”. Rita Santos disse ainda ter sugerido “dar apoio aos jovens de Macau para poderem ter um intercâmbio com as Nações Unidas”. “Talvez consiga encontrar alguns jovens empresários que possam querer entrar na Grande Baía, principalmente na área das ‘start up’. Posso futuramente pensar em organizar jovens liderados por mim para irem às Nações Unidas”, acrescentou.

O Centro de Promoção do Intercâmbio Cultural França-China das Nações unidas é uma organização vinculada ao Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas.

Os quatro membros de Macau foram nomeados no passado dia 18 de Novembro e já representaram o centro na assinatura de um protocolo de cooperação em Cantão com a Guangdong Chamber of Commerce of Importers & Exporters, no sentido de estreitar as relações com África.

__________________

ATFPM quer que Coutinho continue na AL

Na passada quinta-feira realizou-se a Assembleia-Geral da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM). Ao PONTO FINAL, Rita Santos, presidente da Mesa da Assembleia-Geral da associação que os membros querem que José Pereira Coutinho continue a representar a ATFPM na Assembleia Legislativa (AL). “Nós vamos pedir-lhe para voltar a ser candidato. Mesmo que ele diga que está cansado, não pode haver cansaço, ele tem de continuar”, afirmou, acrescentando: “Nós vamos lutar para que seja ele; se não, não temos ninguém que fale português. Ele é o único na China, não é só em Macau”. Rita Santos aproveitou para apelar ao recenseamento dos jovens e de quem ainda não o fez. Para votar nas eleições para a AL do próximo ano, quem não está recenseado deverá fazê-lo até ao final deste ano.

A.V.