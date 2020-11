Polícia Judiciária interrogou quatro menores por suspeita de ‘cyberbullying’ contra jovem de 14 anos

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

No âmbito de uma investigação, a Polícia Judiciária interrogou quatro alunos do ensino secundário entre os 14 e os 15 anos de idade por suspeita num caso de ‘cyberbulling’. Os menores terão admitido a partilha de uma fotografia de uma colega, mas alegaram ter sido uma brincadeira. O caso foi sinalizado pelas autoridades no passado dia 19 de Novembro após queixa da vítima a uma professora. O Ministério Público abriu uma investigação para determinar a origem da fotografia da jovem de 14 anos.

A Polícia Judiciária (PJ) abriu uma investigação sobre um alegado caso de ‘cyberbulling’ e interrogou quatro alunos do ensino secundário com idades entre os 14 e os 15 anos por terem partilhado a fotografia de uma outra aluna de 14 anos num grupo das redes sociais com o intuito de “ridicularizar” a vítima. Um dos estudantes suspeitos é colega da vítima numa escola da zona central de Macau, enquanto que os restantes frequentam outra unidade escolar na zona norte da cidade. O caso foi denunciado por uma professora da vítima através da Rede de Comunicação com as Escolas no passado dia 19 de Novembro

“Recebemos uma denúncia sobre um caso de ‘cyberbullying’ de uma escola na zona central de Macau e enviámos investigadores ao local para averiguar a situação. Com base no mecanismo actual, quatro estudantes, todos rapazes menores de idade, foram levados para as instalações da Polícia Judiciária para responder a umas questões”, começou por explicar um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

De acordo com a informação veiculada ontem pelas autoridades, o facto terá ocorrido no dia 14 e Outubro quando um grupo de rapazes partilhou a fotografia de uma rapariga num grupo de uma aplicação de redes sociais. “A vítima é uma estudante do sexo feminino de 14 anos que descobriu que alguém tinha tirado uma foto dela sem o seu consentimento e partilhado a foto numa aplicação das redes sociais num grupo entre colegas. Isto levou a uma acesa discussão. Como o caso ficou cada vez mais grave, a estudante contou o que se estava a passar a uma professora e a escola comunicou o incidente ao núcleo de acompanhamento de menores da PJ”, adiantou o porta-voz.

Através das informações fornecidas pela escola, nos dias 19 e 20 de Novembro, a PJ começou por localizar o colega da vítima e mais tarde os outros três estudantes pertencentes a duas escolas da zona norte. “Os quatro estudantes têm entre 14 e 15 anos. Os quatro admitiram ter partilhado a foto com o intuito de a ridicularizar, mas só por brincadeira, e negaram que a foto tenha sido tirada por qualquer um deles. A conduta dos jovens já constituiu o crime de Invasão à vida privada e os pais da vítima desejam que sejam apuradas responsabilidades”, referiram as autoridades em conferência de imprensa, adiantando também que, como os quatro jovens têm idade de inimputáveis, “a PJ transferiu o processo ao Ministério Público que continua à procura da origem da foto”.

Croupier sexagenário detido por suspeita de violência doméstica

Um residente de Macau com 60 anos foi presente ontem ao Ministério Público por suspeita de violência doméstica contra a mulher de 55 anos. O caso foi denunciado pela vítima no passado dia 21 de Novembro à CPSP na sequência de uma discussão entre o casal, que terminou em agressão. “Por volta das 20h00 do passado dia 22 de Novembro, o CPSP transferiu um caso de violência doméstica para a PJ. Durante a investigação, apurámos que a vítima é uma residente de Macau, com 55 anos, enquanto que o suspeito também é um residente de Macau, com 60 anos, com a profissão de croupier”, referiu um porta-voz da PJ em conferência de imprensa.

Segundo os dados recolhidos, o casal com dois filhos discutiu na cama por volta das 23h00 quando o homem tentava dormir e a mulher tentava ver vídeos no telemóvel.

“De acordo com os dados recolhidos, o casal casou-se em 1992 e têm uma filha e um filho, de 12 e 25 anos, respectivamente, e nunca tiveram problemas deste género, mas há cerca de seis meses que o suspeito fica irritado e zangado com as coisas mais insignificantes e passa a vida a criticar e a ralhar com a mulher. No dia 21 de Novembro, pelas 23h00, a vítima estava deitada na cama a ver vídeos no telemóvel. O suspeito queria dormir, e como achou que a vítima estava com o som muito alto, ordenou-lhe que desligasse o telemóvel. Como a vítima não ligou nem respondeu, o suspeito apertou-lhe o pescoço. Com medo, a mulher saltou da cama e fugiu para pedir ajuda”, explicou o porta-voz da PJ.

No entanto, o suspeito foi atrás da vítima e empurrou-a para o chão. “A vítima reagiu e gritou. Tudo não durou mais que meio minuto. A filha, ao ouvir a mãe, foi em seu socorro para os separar. Quando a filha do casal entrou no quarto, a vítima fugiu e telefonou à polícia para pedir ajuda. Na sequência da investigação verificou-se que o suspeito tinha agredido recentemente a vítima com um soco por coisas pequenas em casa. Por isso, há forte indícios da prática do crime de violência doméstica”.

O suspeito foi ontem presente ao Ministério Público por suspeita do crime de violência doméstica.

Relógio estragado dá horas certas duas vezes ao dia

Uma mulher do interior da China foi detida no passado domingo pelo CPSP por suspeita de burla de valor consideravelmente elevado num caso de venda de relógios falsos numa loja de penhores nas imediações da Praceta 1 de Outubro, que terá causado um prejuízo na ordem de 250 mil dólares de Hong Kong. “No dia 22 de Novembro, pelas 18h50, um agente, que patrulhava a zona da entrada do edifício do CPSP, na Praceta 1 de Outubro, presenciou uma perseguição entre duas mulheres. A perseguidora gritava ‘roubou’, e o agente acabou por interceptar a suspeita”.

Segundo o CPSP, a mulher que perseguiu a suspeita é uma trabalhadora de uma casa de penhores. “De acordo com a funcionária da loja de penhores, pelas 14h00, uma mulher e um homem entraram na loja para vender relógios de pulso. Primeiro venderam dois relógios, o primeiro relógio foi de 4.000 dólares de Hong Kong e o segundo por 16.000 dólares de Hong Kong. Mais tarde, minutos após a primeira venda, regressaram à mesma loja para vender mais dois relógios por valores superiores. O terceiro relógio rendeu 10 mil e outro por 23 mil dólares de Hong Kong, e saíram novamente. Por volta das 16h00, o casal voltou a entrar na loja para venderem 12 relógios, sendo que cada um custava 16 mil dólares de Hong Kong”, explicou o porta-voz do CPSP, frisando que o casal conseguiu 250 mil dólares de Hong Kong com a venda dos 16 relógios.

Os suspeitos regressariam uma quarta vez ao mesmo estabelecimento para vender mais relógios, mas desta vez os acontecimentos tiveram um rumo diferente. “Regressaram uma quarta vez à loja para vender um relógio, mas naquele momento o patrão da loja já tinha saído de serviço e por isso a trabalhadora pediu-lhes que aguardassem para contactá-lo antes de proceder à venda. No entanto, os dois suspeitos não esperaram e saíram a correr da loja rapidamente. A trabalhadora pensou que a situação era estranha e por isso correu atrás deles. O homem desapareceu e a detida foi apanhada nos arredores da Praceta 1 de Outubro”, indicaram as autoridades.

Na posse da suspeita, a polícia encontrou uma pulseira de ouro e um talão de venda de um relógio noutra loja de penhores. No quarto de hotel dos suspeitos foram encontrados mais oito relógios num total de 26 relógios de pulso apreendidos. Após perícia de profissionais verificou-se que apenas um era verdadeiro. Os primeiros 16 relógios deram um prejuízo de 250 mil dólares de Hong Kong”, explicou o porta-voz do CPSP.

Através do talão de penhores apreendido, a polícia deslocou-se à loja de penhores onde encontrou outro relógio penhorado, também falso. Entretanto, o suspeito já saiu de Macau e encontra-se em paradeiro desconhecido. A detida foi entregue ao Ministério Público no dia 23 de Novembro por suspeita de burla de valor consideravelmente elevado.