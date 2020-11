Plano de habitação para “classe sanduíche” aprovado por mais de 90% dos residentes

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Apesar de o plano de habitação para a chamada “classe sanduíche” estar sujeita a consulta pública até ao dia 11 de Dezembro, Ung Hoi Ian, director substituto dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, afirmou, no programa Fórum Macau, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que mais de 90% dos residentes concordam ou não manifestam oposição relativamente ao programa. Segundo a Rádio Macau, o responsável adiantou ainda que apenas 4,5% discorda do plano.

A consulta pública pede uma definição para a “classe sanduíche” e apresenta duas opções. A primeira é: “Residentes locais com rendimentos que ultrapassam o limite máximo estipulado para a candidatura à habitação económica, ou os candidatos posicionados no fim da lista de espera da habitação económica”. Já a segunda opção é: “Residentes locais com rendimentos que ultrapassam o limite máximo fixado para a candidatura à habitação económica”. Segundo Ung Hoi Ian, mais de 50% dos residentes que responderam até agora à consulta pública diz preferir a primeira opção. Por outro lado, 30% prefere a segunda opção.

Já quanto ao tempo mínimo de revenda das habitações, o Executivo propõe também duas opções: ou 16 anos; ou entre oito a dez anos. Neste caso, há um empate na preferência dos residentes. Contudo, indica a Rádio Macau, mais de 60% dos residentes prefere que a venda possa ser feita em “circunstâncias especiais” e aos mesmos preços do mercado privado, com o pagamento de uma compensação ao Governo.

Por outro lado, 80% dos residentes quer que o preço deste novo tipo de habitações seja inferior ao de um imóvel no mercado privado, na mesma zona. Além disso, a maioria defende que a habitação para a “classe sanduíche” deve ser exclusiva para residentes. O relatório de todo o período de consulta pública deverá ser revelado até ao final deste ano.