Número de funcionários do sector bancário aumenta em comparação com o ano passado

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou ontem os resultados do inquérito às necessidades de mão-de-obra e às remunerações dos funcionário do sector bancário do terceiro trimestre do ano. Os dados mostram que, em comparação com o final do terceiro trimestre de 2019, há agora mais um banco em Macau, subindo o número total de bancos no território para 30.

Em relação ao número de trabalhadores do sector, no final do terceiro trimestre deste ano havia um total de 7.003, ou seja, mais 285 trabalhadores, face ao fim do terceiro trimestre do ano transacto. Destes, 2.039 eram directores e quadros dirigentes de empresas e 2.180 empregados administrativos, incluindo 728 empregados de balcão.

A DSEC diz ainda que, no final de Setembro, a remuneração média dos trabalhadores a tempo completo era de 29.740 patacas, tendo-se verificado um aumento ligeiro de 0,7% em comparação com o mesmo período do ano passado. No que toca apenas à remuneração média dos empregados de balcão, a média fixou-se nas 18.170 patacas, tendo subido 0,4% face ao ano passado.

Neste sector, havia 249 vagas no fim do terceiro trimestre deste ano, ou seja, menos 65, face ao fim do terceiro trimestre de 2019. Do total, 133 destinavam-se a empregados administrativos e 29 pertenciam a empregados de balcão. Relativamente aos requisitos de recrutamento, a DSEC faz saber que, do total de vagas, 69,5% requeriam experiência profissional, 96,8% exigiam o ensino superior, 97,6% requeriam o domínio do inglês e 98,8% o do mandarim. Durante o terceiro trimestre, o número de trabalhadores recrutados no sector bancário foi de 306 e o de trabalhadores demitidos foi de 210.

Quanto à formação profissional, 13.356 participantes frequentaram cursos de formação profissional fornecidos pela entidade patronal, nomeadamente, cursos organizados ou subsidiados pelos bancos. A maioria participou em cursos organizados pelos bancos e o curso de “comércio e gestão” foi o mais procurado.