Dos pergaminhos clássicos chineses aos livros encadernados, na caligrafia de Huang Xiangming

Decorreu ontem a inauguração da exposição “The Story of Stone”, do artista e coleccionador de pedras de Nanjing, Huang Xiangming. Em exibição no Wynn Palace até quinta-feira encontram-se patentes várias obras de caligrafia do artista, incluindo longos versos, pergaminhos clássicos chineses e livros encadernados.

Joana Chantre

O jovem artista e vencedor do prémio Chinês de Caligrafia de Lanting na cidade de Nanjing, Huang Xiangming foi convidado pela Faculdade de Humanidades e Arte da Universidade de Ciência e Tecnologia para expor as suas obras de caligrafia na galeria de arte do Wynn Palace. No local estão em exibição uma série de obras de caligrafia temática criadas por Huang Xiangming, incluindo longos versos, pergaminhos clássicos chineses e livros encadernados.

“The Story of Stone”, ou “A história da pedra”, é uma exposição que visa promover a “inestimável” cultura tradicional da China, apresentando o património de Jiangsu com a essência da cultura tradicional chinesa. Esta colecção foi criada em 2014 após o artista ter recebido um convite para criar um trabalho, intitulado “The Story of Stone”, que se relaciona com as pedras preciosas de que já era coleccionador.

Esta oportunidade, que coincidiu com os segundos Jogos da Juventude de Verão, representou a primeira oportunidade para o artista apresentar a pedra Jinling Yuhua através de técnicas artísticas. Huang Xiangming tem continuado a criar obras sob este tema nos últimos seis anos, e como calígrafo e coleccionador de pedras acabou por escolher a designação de Pedra do Sul para esta pedra especial Jinling Yuhua encontrada em Nanjing, que acaba por simbolizar tanto Nanjing, como a sua localização geográfica no sul da China.

Neste trabalho, o artista e investigador combinou a pedra Jinling Yuhua com a caligrafia tradicional, usando uma fotografia da pedra Yuhua em papel de arroz recorrendo a métodos tecnológicos, acrescentando a caligrafia e literatura clássica. Combinando e amplificando a natureza, a humanidade, a estética e a caligrafia, o autor mostrou a síntese da tradição e da modernidade, transmitindo ao público uma sensação de prazer artístico e espiritual, refere um comunicado da organização.

Huang Xiangming é membro da Associação de Calígrafos Chineses, calígrafo profissional da sociedade da escrita cursiva padrão e vice-presidente da Associação dos Jovens Calígrafos da província de Jiangsu. Foi nomeado como um dos jovens calígrafos mais promissores da Província de Jiangsu” em 2020, e tem realizado exposições individuais e conjuntas de caligrafia em várias cidades, incluindo Pequim, Nanjing, Suzhou, Macau, entre outras.

A vice-presidente e directora executiva da Wynn Macau, Linda Chen, referiu que “a caligrafia é um dos tesouros da profunda cultura tradicional da China, transmitindo a sua filosofia estética há milhares de anos”, acrescenta o comunicado. “A RAEM tem mantido uma relação estreita com a província de Jiangsu e o nosso território, com o seu contexto histórico único, é uma ponte importante na divulgação da cultura chinesa no estrangeiro. Estamos encantados e entusiasmados por termos convidado Huang Xiangming para realizar esta exposição no Wynn Palace e para ter a oportunidade de colaborar na promoção da cultura tradicional chinesa”, acrescentou a directora executiva da Wynn Macau,

Esta exposição estará patente até quinta-feira, dia 26 de Novembro, na galeria de arte do Wynn Palace.