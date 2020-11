Wong Kit Cheng defende reforço do patriotismo e aumento da faixa etária dos jovens para os 35 anos

Fotografia: Eduardo Martins

A deputada eleita por sufrágio directo fez um balanço positivo das políticas do Governo na área da juventude na última década e defendeu o aumento da faixa etária dos jovens para os 35 anos de modo a “aumentar a cobertura da política da juventude para 32% da população”. Num comunicado enviado às redacções, Wong Kit Cheng considerou também que o Executivo deve intensificar o patriotismo nas escolas e promover mais intercâmbios regionais e internacionais que proporcionem mais oportunidades de desenvolvimento para jovens.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A deputada Wong Kit Cheng defendeu o reforço do patriotismo nas escolas e o aumento de apoios que promovam o desenvolvimento de oportunidades para os jovens de Macau. Em comunicado de imprensa, a presidente da Associação das Mulheres elogiou a sugestão do Governo de um aumento da faixa etária dos jovens de Macau até aos 35 anos para que sejam incluídos jovens que trabalhem e estudem, de modo a aumentar a cobertura da política da juventude para 32% da população.

Para Wong Kit Cheng, a política da juventude implementada pelo Governo desempenhou um “papel positivo nos últimos 10 anos” e alcançou bons resultados. A deputada assinalou a importância da “preservação do amor pelo país e pela RAEM para o aumento da consciência da nação” e elogiou a divisão da juventude de Macau em quatro grupos básicos. “No futuro, é possível ao Governo introduzir políticas mais precisas para facilitar o crescimento dos jovens, para que a juventude local possa prosseguir o seu próprio desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, ajudá-los a integrarem-se na cooperação regional e no desenvolvimento nacional, e cultivar a responsabilidade da juventude de Macau”, indicou a deputada num comentário sobre a “Política de Juventude de Macau (2012-2030)”.

Wong Kit Cheng referiu também que o novo documento enfatiza “ainda mais” o amor pelo país, o amor por Macau e a promoção da integração da juventude no desenvolvimento nacional no sentido de orientar “os jovens a estabelecer um sentido correcto da identidade nacional, a compreender a história e o posicionamento de desenvolvimento do país e de Macau”. A deputada frisou que esta medida irá permitir aos jovens uma maior compreensão e apoio da implementação do sistema ‘Um País, Dois Sistemas’ “de modo a reforçar a coesão e solidariedade dos jovens e de toda a sociedade, e a assegurar que ‘Um País, Dois Sistemas’ continuará a existir no futuro”.

Ao nível do intercâmbio com regiões vizinhas e com países de língua portuguesa, a deputada não se opôs à integração do Projecto da Grande Baía e da iniciativa ‘Uma Faixa, Uma Rota’ no desenvolvimento de intercâmbios e cooperações externas e destacou a organização de mais visitas de intercâmbio ao continente e aos países de língua portuguesa para “ajudar os jovens a explorar mais oportunidades de desenvolvimento e alargar as suas perspectivas internacionais”.

Além disso, Wong Kit Cheng elogiou a vontade do Governo de aumentar a idade dos jovens para 35 anos para incluir aqueles que trabalham e estudam na classificação dos grupos de jovens, “de modo a aumentar a cobertura da política da juventude para 32% da população”. A deputada acredita que “ao expandir a cobertura da política de juventude, mais jovens podem ser servidos, e pode ser fornecido um apoio político mais preciso aos jovens em diferentes fases das suas vidas, para que possam aumentar a sua confiança e competitividade, planear melhor as suas vidas e dar um novo impulso ao desenvolvimento da RAEM”.

Nesse sentido, o Governo deve “encorajar as organizações juvenis a organizar mais actividades que respondam às necessidades dos jovens desta faixa etária, e implementar a ideia de promover parcerias entre organizações juvenis locais e ultramarinas, tal como estabelecido no documento de consulta”, refere Wong Kit Cheng, acrescentando depois que tais medidas podem implicar um aumento de departamentos. Por isso, a deputada aconselha a um reforço da “colaboração interdepartamental na criação de uma plataforma que permita aos jovens fazer um bom planeamento de carreira”.