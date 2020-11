The House of Dancing Water: Reabertura adiada leva à dispensa de não-residentes

As restrições de entrada em Macau de cidadãos estrangeiros levaram à extensão da suspensão do espectáculo “The House of Dancing Water” e ao despedimento de 137 trabalhadores não-residentes até ao final do ano. Apesar das perspectivas de um regresso do espectáculo em 2021, a situação pandémica e as políticas de restrições fronteiriças a cidadãos estrangeiros conduziram a este desfecho.

A Melco Resorts & Entertainment anunciou ontem que o espectáculo “The House of Dancing Water” não será retomado em Janeiro de 2021 devido à impossibilidade de entrada em Macau do director criativo Franco Dragone, e que, por isso, o evento irá continuar suspenso “nos próximos meses”. Em comunicado, a Melco explicou também que perante estas circunstâncias, todos os funcionários cujas licenças de trabalho expiram durante o hiato do espectáculo não vão ter os seus ‘bluecard’ renovados. Uma fonte da empresa confirmou ao PONTO FINAL que 137 funcionários nesta situação vão perder o emprego.

“Em Junho, esperávamos que o novo espectáculo renovado regressasse com uma experiência de entretenimento sem precedentes e melhorado em Janeiro de 2021, após um encerramento temporário. No entanto, devido à situação actual, o director criativo, Franco Dragone, não pôde vir a Macau e, por conseguinte, o espectáculo irá permanecer encerrado durante os próximos meses. Nestas circunstâncias, todos os funcionários cujas licenças de trabalho expiram durante o hiato do espectáculo estão de partida”, pode ler-se no comunicado emitido pela Melco Resorts & Entertainment.

A informação foi comunicada a 137 trabalhadores no domingo de manhã. “A empresa anunciou-lhes hoje [domingo] a triste notícia e irá realizar consultas com eles a fim de preparar o regresso aos seus países nestas circunstâncias muitos difíceis”, referiu uma fonte da empresa ao PONTO FINAL, acrescentando que “137 ‘bluecards’ serão cancelados”.

Em relação aos postos de trabalho dos residentes de Macau, a Melco Resorts & Entertainment assegurou que os seus empregos não estão em risco. “A empresa irá manter todos os funcionários de Macau na sua folha de pagamento, assim como um pequeno número de empregados não-residentes, considerados essenciais para trabalho de manutenção”, indicou a mesma fonte.

Em comunicado, David Sisk, chefe de Operações da Melco Resorts & Entertainment, lamentou a situação e assinalou o esforço de todos no intuito de assegurar o regresso do espectáculo em Janeiro de 2021. “É com um coração muito pesado que vemos partir um talento espantoso. Estamos muito gratos por todo o esforço demonstrado pelos nossos colegas que mostraram vontade de permanecer no espectáculo durante estes tempos difíceis. Agradecemos individualmente a cada um deles pelo seu contributo, e confiamos que irão partir com a convicção de que espectáculo é uma parte muito significativa das suas carreiras e que durante este tempo o seu empenho foi verdadeiramente reconhecido e retribuído pela empresa. Desejamos-lhes sinceramente tudo de bom nos seus esforços futuros”.

Já o criador e director artístico do espectáculo, Franco Dragone, referiu, em comunicado, que a nova versão do ‘The House of Dancing Water’ não poderá ser desenvolvida em Macau nos próximos meses. “Já há algum tempo que trabalhamos na renovação do espectáculo. Infelizmente, não posso ir a Macau, assim como qualquer membro da minha equipa. A pandemia criou uma situação que é muito difícil para todos nós. É com profunda tristeza que assistimos todo este talento sair”, afirmou Franco Dragone, frisando, no entanto, que o novo espectáculo ainda poderá regressar a Macau.

Segundo apurou o PONTO FINAL, Frank Dragone e a sua equipa estão a trabalhar na remodelação do espectáculo para torná-lo mais atractivo e com a introdução de mais tecnologia. “[O novo espectáculo terá] mais tecnologia de ponta para contar esta história épica, ao mesmo tempo que irá manter alguns elementos e acrescentar outros diferentes. Esperamos que ele [Frank Dragone] venha a Macau assim que as condições o permitam. No início, há 10 anos, precisávamos de dois anos de formação antes de abrir o espectáculo. Portanto, não poderemos reiniciar a nova versão redesenhada imediatamente após a situação começar a voltar ao normal. A sua reabertura não será num curto espaço de tempo. Mais uma vez, tentaremos fazê-lo ainda em 2021, mas não podemos garantir isso”, assegurou uma fonte da empresa.