Taça GT Macau: Vitória para Ye Hongli

O piloto chinês Ye Hongli foi o vencedor da prova Taça GT Macau. Numa corrida com apenas nove voltas, o segundo classificado foi Marchy Lee, de Hong Kong, e o terceiro foi o chinês David Chen Weian.

“Controlei a velocidade e certifiquei-me de que o Marchy não me apanhava”, explicou Ye Hongli na conferência de imprensa após a corrida, indicando que para o ano quer voltar a competir em Macau. Para o piloto da República Popular da China, correr em Macau “foi divertido”, mas confessou: “Gostava de ter podido correr mais algumas voltas sem a bandeira vermelha”. Ye Hongli correu pela primeira vez na Taça GT de Macau. O piloto de 28 anos participou este ano no China Touring Car Championship e no China Endurance Championship.

A prova teve apenas nove voltas. Foi suspensa quando faltavam três voltas para terminar devido a um acidente de Yao Liangbo, que se despistou e embateu contra as barreiras de protecção.

Marchy Lee, que durante a corrida esteve sempre próximo de Hongli, mostrou-se satisfeito com o segundo lugar: “Por causa da Covid, eu não conduzia há mais de um ano, depois cheguei a Macau e tive de fazer quarentena durante 14 dias, portanto estar no pódio deixa-me mais do que feliz”. O piloto da X Works considerou este 67.º Grande Prémio de Macau “um grande evento”. Marchy Lee, de 44 anos, correu pela 5.ª vez na Taça GT Macau. Em 2010 ficou em 2.º lugar; em 2013 ficou em 4.º; e em 2016 em 19.º.

O terceiro classificado, David Chen, disse na conferência de imprensa que “foi uma corrida muito dura”. “Na primeira volta, no Lisboa, travei numa zona com muita poeira e quase perdi o controlo. Desci para o quarto lugar, e tive de me esforçar. Estou feliz por estar no pódio, mesmo tendo tido um furo”, disse o piloto da Audi Sport Asia Team TSRT. Chen, de 24 anos, passou pela segunda vez em Macau, tendo conseguido o 13.º lugar na Taça GT Macau do ano passado.

Darryl O’Young, de Hong Kong, terminou a prova na quarta posição. Recorde-se que no sábado o piloto tinha vencido a prova classificativa e conseguido a ‘pole position’, mas foi penalizado em 30 segundos por, na altura da partida, não ter mantido a distância de pelo menos a largura de um carro entre carros lado a lado.

A Taça GT Macau tinha um outro atractivo: a prova contou com a participação de três gerações da mesma família. Avô, filho e neto correram pela 778 Auto Sport. Lo Hung Pui, o avô, e o neto, Lo Pak Yu, o neto, não terminaram a corrida. Já Lo Ka Chun, o filho, terminou na 19.ª posição.