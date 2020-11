Pilotos de Macau no pódio da Fórmula 4

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os dois pilotos de Macau que participaram na prova de Fórmula 4 do Grande Prémio acabaram nos dois primeiros lugares da competição. Charles Leong Hon Chio conseguiu o primeiro lugar e Andy Chang Wing Chung ficou em segundo. O último lugar do pódio foi para o piloto da China continental Li Si Cheng. Ho Iat Seng, Chefe do Executivo de Macau, deu as taças aos pilotos do pódio.

Charles Leong Hon Chio, vencedor da prova que este ano substituiu a habitual competição da Fórmula 3, disse, na conferência de imprensa que se seguiu à corrida, que tinha alcançado “um sonho de infância”. Aos jornalistas, o jovem de Macau mostrou-se satisfeito: “Estou sem palavras, nem sei descrever. É muita coisa a acontecer. Parece que estou a sonhar”. Sobre a corrida, explicou: “Tive alguns carros que me atrasaram na zona da montanha e estava a ter algumas dificuldades em ultrapassá-los. No final, foi mesmo à justa. Penso que usei demasiado rápido os pneus no início da corrida. Foi muito duro”.

O piloto de Macau terminou as 12 voltas em 36 minutos, 38 segundos e 984 centésimos, menos 513 centésimos do que Andy Chang Wing Chung. Charles Leong Hon Chio, da Smartlife Racing Team, foi líder desde a primeira volta e conseguiu manter a posição, tornando-se, assim, no primeiro piloto local a vencer o Grande Prémio de Macau desde que André Couto triunfou em 2000.

Já o segundo classificado da prova explicou: “No início tentei encurtar a distância, mas não consegui”. “No fim, achei que tinha oportunidade, mas na última curva vi que não ia conseguir. Estou muito feliz por ter terminado em segundo”, acrescentou Andy Chang Wing Chung.

Li Si Cheng, da LEO Team, terminou em terceiro lugar e, na conferência de imprensa, disse apenas ter gostado de correr no Circuito da Guia. “Foi a minha primeira experiência; ter estes jornalistas todos, todas estas câmaras, põe-me nervoso e muito entusiasmado. É uma experiência muito boa”, confessou. O piloto da República Popular da China terminou a 23 segundos do vencedor e com uma vantagem de 16 segundos para o quarto classificado, Lo Kwan Kit, de Hong Kong.

Além dos dois pilotos de Macau, a prova de Fórmula 4 contou apenas com pilotos da China continental e de Hong Kong: 12 da República Popular da China e três do território vizinho.