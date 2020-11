“Levará bastante tempo até Macau se tornar numa cidade amiga dos animais”, diz presidente da ATCM

Ontem foi a cerimónia de inauguração da Associação de Treino Canino de Macau (ATCM), que decorreu no Centro de Design de Macau. Ao PONTO FINAL, Rex Pao, fundador e presidente da associação, disse que “levará bastante tempo até Macau se tornar numa cidade amiga dos animais”, mas garantiu estar empenhado com este projecto e em ser uma plataforma de mudança, com os seus cursos e workshops, para promover o treino adequado para cães junto do público.

Joana Chantre

Rex Pao, fundador e presidente da recém criada Associação de Treino Canino de Macau (ATCM), acredita que Macau pode um dia ser uma cidade amiga dos animais, algo que ainda não acontece neste momento. “Sei que há muita informação sobre como treinar cães disponível na internet, mas infelizmente muitas pessoas utilizam esta informação incorrectamente, utilizando técnicas de treino erradas”, afirma Rex Pao.

Segundo o presidente da ATCM, “há muitas técnicas de treino diferentes ou soluções de treino diferentes, mas na verdade, para cada cão em particular, deveria haver um plano especifico”. Desta forma, Rex Pao espera proporcionar uma plataforma de aprendizagem aos donos de cães e aqueles interessados nestes animais para uma melhor compreensão dos comportamentos, hábitos e treino dos caninos, bem como a esperança de reduzir os problemas de comportamentos animais com um treino adequado, reduzindo assim os casos de abandono.

O presidente da ATCM reitera que a associação pretende promover o conceito de Macau como cidade amiga dos animais porque, na realidade, muitas cidades em redor já estão muito avançadas em comparação, nomeadamente em relação a instalações e recursos. Por isso, quer que a sua associação seja capaz de promover esta ideia e estilo de vida acerca de ter uma abordagem “amiga dos animais de estimação” em Macau.

“Compreendemos que demorará bastante tempo para Macau se tornar numa cidade amiga dos animais, e por isso é que queremos dar o pontapé de saída neste projecto este ano. Queremos poder dizer que o iniciamos, em vez de apenas queixarmo-nos e não fazermos nada em relação a isso”, aponta.

A associação conta ter a partir do próximo ano cursos e workshops nos quais as pessoas podem participar e depois aprender mais sobre o que é realmente treinar um cão, e o que estes animais realmente precisam e o que é melhor para eles.

Rex Pao certificou-se na área de treino de cães em vários países, como nos Estados Unidos, Taiwan e no interior da China, e refere que é necessário que tanto os cães, como os donos frequentem o treino juntos. “Sei que há muitos lugares onde as pessoas podem simplesmente enviar os seus cães para uma ‘escola’ para serem treinados por uma pessoa, sem participação dos próprios donos dos animais. Nos nossos cursos, os donos têm de participar durante todas as sessões de treino porque durante esta interacção com o seu animal de estimação constrói-se um vínculo mais forte, com os donos a aprenderem mais sobre o seu próprio cão através deste processo de aprendizagem”, assinala.

A ATCM é uma associação sem fins lucrativos com um objectivo de promover o respeito mútuo e a tolerância entre humanos e cães em Macau.