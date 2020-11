Huff ainda festejou, mas penalização de 30 segundos tirou-lhe 10.ª vitória da Guia

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Rob Huff terminou a Corrida da Guia na primeira posição e chegou a subir ao pódio para festejar a 10.ª vitória em Macau, mas a organização decidiu aplicar ao piloto britânico uma penalização de 30 segundos, o que fez com que este caísse para o 23.º posto. Em causa está um toque do britânico na traseira do carro de Ma Qing Hua.

Rob Huff chegou a festejar a 10.ª vitória no Circuito da Guia, mas uma penalização de 30 segundos fez com que o piloto britânico perdesse o primeiro lugar na Corrida da Guia e caísse para 23.º. À segunda volta, Huff deu um toque na traseira do carro de Ma Qing Hua, que fez com que o piloto chinês – que seguia à frente do britânico – colidisse com as barreiras de protecção e tivesse de abandonar a corrida. Esta foi uma corrida acidentada, com a bandeira vermelha a ser mostrada por duas vezes.

Depois de Huff ter subido ao pódio, a organização do Grande prémio de Macau fez saber que tinha aplicado a penalização ao britânico após a equipa Shell Teamwork Lynk & Co Motorsport ter apresentado uma queixa por causa do toque na traseira do carro de Ma Qing Hua, provocando um acidente que, na opinião da organização do Grande Prémio de Macau, “podia ter sido evitado”.

Na conferência de imprensa logo após a corrida, ainda sem saber que viria a sofrer a penalização de 30 segundos que lhe iria custar a 10.ª vitória em Macau, Rob Huff começou por dizer que, com o primeiro lugar, a quarentena de 14 dias a que foi obrigado para competir na Guia “valeu muito a pena”. Sobre o acidente, o britânico explicou: “Ele [Ma Qing Hua] abrandou muito na saída e eu tentei virar, mas a 220 km/h o carro fica muito instável. Tenho pena, não é aquilo que eu queria, não queria correr assim hoje, mas é o que é”.

Já Ma Qing Hua culpou Huff pelo acidente. Em declarações à Macau News Agency, o piloto chinês da Shell Teamwork Lynk & Co Motorsport afirmou: “Estávamos à procura de um final positivo da época, mas o Rob destruiu tudo. Também para ele próprio. Acho que não é uma boa imagem para ele. Ele tem muitas vitórias em Macau e compreendo que ele quisesse defender o seu título, mas não desta forma”.

Além de Huff – da MG XPOWER – , também o seu colega de equipa, Andy Yan Cheuk Wai, foi penalizado pela organização com 30 segundos. Yan Cheuk Wai foi penalizado por ter ultrapassado Wong Yat Shing Sunny numa altura em que estava bandeira amarela.

No final das contas, a vitória foi atribuída a Zhang Zhi Qiang, que tinha terminado a corrida na terceira posição. Wong Yat Shing Sunny ficou com a segunda posição e o terceiro lugar foi para Lo Sze Ho. No quarto posto ficou o piloto de Macau Filipe de Souza, da T.A. Motorsport. Eurico de Jesus ficou em sexto e Rodolfo Ávila, companheiro de equipa de Huff, ficou em sétimo lugar.