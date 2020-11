Grande Prémio garantiu recorde de visitantes nos últimos 9 meses

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Macau recebeu na sexta-feira, dia de arranque do Grande Prémio de Macau, mais de 28 mil visitantes, o número diário mais elevado dos últimos nove meses. O feito foi realçado por Pun Weng Kun, coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, que traçou um balanço positivo desta edição atípica do evento.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

A edição deste ano do Grande Prémio de Macau (GPM) contou com a presença de cerca de 50 mil espectadores, referiu ontem Pun Weng Kun. Em jeito de balanço após o evento, o coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau destacou o número de visitantes na sexta-feira, dia de arranque do GPM, com mais de 28 mil pessoas, o valor mais alto a entrar no território nos últimos nove meses. “Temos que agradecer à população e a Macau em geral, espero que com o nosso esforço possamos atrair mais pessoas”, disse o responsável.

Pun Weng Kun destacou também os feitos alcançados pelos pilotos locais, com vitórias e pódios conquistados. “Estamos muito contentes com os pilotos locais, que conquistaram bons resultados, o que mostra um resultado do esforço do desenvolvimento do desporto por parte do Automóvel Clube de Macau, do Instituto do Desporto e do Governo da RAEM”, disse o coordenador da Comissão Organizadora do GPM.

Em relação ao número de espectadores, a edição deste ano do evento contou com cerca de sete mil pessoas no primeiro dia, 20 mil no segundo e 23 mil no terceiro dia, segundo Pun Weng Kun, perfazendo cerca de 50 mil espectadores no total. “Nesta situação do coronavírus podemos dizer que este número é muito positivo, esperamos que futuramente possamos ainda melhorar”, apontou o coordenador, acrescentando ainda foram oferecidos bilhetes para o pessoal médico de Macau “porque têm contribuído bastante para a população nos últimos meses”.

Pun Weng Kun recordou ainda que a organização enfrentou “muitos desafios” ao longo da preparação desta edição do Grande Prémio de Macau, e que eventos desportivos futuros vão defender também de outros factores. “Temos que ver a situação do coronavírus e dos outros países também, porque os nossos eventos são internacionais, não depende só da situação local, mas também de outros países, se podem vir ou não. Temos que avaliar primeiro, depois é que podemos decidir”, concluiu.