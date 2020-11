The House of Dancing Water: Reabertura adiada leva à dispensa de não-residentes

As restrições de entrada em Macau de cidadãos estrangeiros levaram à extensão da suspensão do espectáculo “The House of the Dancing Water” e ao despedimento de 137 trabalhadores não-residentes até ao final do ano. Apesar das perspectivas de um regresso do espectáculo em 2021, a situação pandémica e as políticas de restrições fronteiriças a cidadãos estrangeiros conduziram a este desfecho.

Eduardo Santiago

A Melco Resorts & Entertainment anunciou hoje que o espectáculo “House of the Dancig Waters” não será retomado em Janeiro de 2021 devido à impossibilidade de entrada em Macau do director criativo Franco Dragone, e que, por isso, o evento irá continuar suspenso “nos próximos meses”. Em comunicado, a Melco explicou também que perante estas circunstâncias, todos os funcionários cujas licenças de trabalho expiram durante o hiato do espectáculo não vão ter os seus blue cards renovados. Uma fonte da empresa confirmou ao PONTO FINAL que 137 funcionários nesta situação vão perder o emprego.

“Em Junho, esperávamos que o novo espectáculo renovado regressasse com uma experiência de entretenimento sem precedentes e melhorado em Janeiro de 2021, após um encerramento temporário. No entanto, devido à situação actual, o director criativo, Franco Dragone, não pôde vir a Macau e, por conseguinte, o espectáculo irá permanecer encerrado durante os próximos meses. Nestas circunstâncias, todos os funcionários cujas licenças de trabalho expiram durante o hiato do espectáculo estão de partida”, pode ler-se no comunicado emitido pela Melco Resorts & Entertainment.