“Temos uma boa oportunidade para promover o Grande Prémio no interior da China”

Apesar da epidemia que tem afectado os eventos desportivos em todo o mundo, o coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau está com as expectativas em alta para a edição deste ano do evento de desportos motorizados que se realiza em Macau este fim-de-semana. Em entrevista ao PONTO FINAL, Pun Weng Kun referiu que a lotação das bancadas deverá esgotar para a edição deste Grande Prémio de Macau, tendo já sido vendidos mais de 10 mil ingressos para os 14 mil lugares disponíveis. Os beneficiados serão os residentes do território, que terão pouca concorrência de turistas para ver as provas ao vivo no Circuito da Guia.

A edição deste ano do Grande Prémio de Macau (GPM) realizar-se-á em condições especiais, não só pela ausência de algumas provas de relevo, como a corrida de motas, como também pela quebra do número de turistas no território devido à situação pandémica. No entanto, as expectativas da organização continuam em alta, prevendo-se que os 14 mil lugares disponíveis nas bancadas possam esgotar. Ao PONTO FINAL, Pun Weng Kun, coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, garantiu que a realização do evento nunca esteve em causa e referiu que a edição deste ano será boa para promover o GPM no interior da China.

Quais são as expectativas para esta edição do Grande Prémio de Macau?

De certeza que haverá uma diferença em comparação com as edições passadas devido à limitação de entrada de turistas, mas acredito que vamos ter um número satisfatório de espectadores.

Em termos de percentagens, quais são as diferenças que esperam este ano?

Acreditamos que iremos atingir uma lotação entre 80% a 90% em termos do número de espectadores nas bancadas.

Apesar das limitações conhecidas, é um número bastante elevado em relação aos anos anteriores.

Temos cerca de 14 mil lugares e foram já vendidos aproximadamente 10 mil, o que corresponde a cerca de 80% a 90% da capacidade.

E eram valores esperados, tendo em conta a grande quebra do número de turistas este ano em comparação com 2019?

Nas outras edições, a maior parte dos bilhetes era adquirida pelos turistas, e muitas vezes os locais não conseguiam até comprar bilhete. Nesta edição há mais oportunidade para a população de Macau poder comprar bilhetes, por isso acredito que vamos ter mais pessoas locais.

O que significa que, de certa forma, a população local que quer assistir às corridas sai beneficiada com esta situação…

(risos) Podemos dizer que sim, devido à situação real a população terá mais oportunidade para assistir ao evento.

Em termos de preparação, adoptaram medidas diferentes em relação ao passado?

Em diferentes períodos temos tido diferentes desafios. No início da situação do coronavírus pensámos que entre três ou quatro meses a situação iria passar, mas quando chegámos à fase do Verão vimos que ainda não estava resolvido, por isso tivemos que adaptar os trabalhados preparativos para fazer face à situação.

Quando é que se aperceberam que a situação iria afectar também o Grande Prémio de Macau e os pilotos estrangeiros seriam obrigados a fazer quarentena?

Entre Julho e Agosto. Nessa altura estavam previstos três campeonatos mundiais e as organizações anunciaram nas suas páginas oficiais que não viriam a Macau e continuariam na Europa.

A edição deste ano do Grande Prémio de Macau chegou a estar em risco de se realizar?

Mesmo com o aparecimento do coronavírus nunca pensámos em desistir, mas sim fazer o melhor possível para realizar esta edição. Ao longo destes anos todos tem sido um evento significativo para Macau e é muito conhecido mundialmente, muitas pessoas conhecem Macau por causa do Grande Prémio.

Este ano não haverá a prova das motas, apesar de vários pilotos terem mostrado interesse. Como se desenrolou esse processo?

No início estava previsto que se realizasse, e os pilotos disseram que queriam participar, mesmo sabendo que teriam que fazer quarentena. Mas nos últimos três meses alguns disseram que não queriam fazer quarentena, e o número [de pilotos] não era suficiente para garantir uma boa corrida para os espectadores, e assim foi cancelado.

Quantos é que continuaram a querer participar?

Cerca de 10 pilotos mostraram interesse em competir.

E qual era o número mínimo para realizarem a corrida?

Mais de 20.

Este ano será uma boa oportunidade para os pilotos locais, visto que a quarentena também impediu a vinda de mais estrangeiros?

De certeza que é uma boa oportunidade para os pilotos locais, mas também para os pilotos da China, e temos uma boa oportunidade para promover o Grande Prémio de Macau no interior da China.

Que medidas de segurança vão ter?

Para além da medição de temperatura, exibição do código de saúde e utilização da máscara serão estabelecidos mais postos médicos, nas bancadas ou em qualquer lugar, para podermos prestar apoio o mais rápido possível.

Em termos das provas, alguma que destaque neste ano?

A Fórmula 4, porque os pilotos de Macau também vão ter oportunidade de vencer a corrida, e também a Corrida da Guia, onde vamos ter o Rob Huff, de certeza vai fazer uma boa demonstração.

A cobertura noticiosa também vai ser diferente este ano, com a falta de jornalistas estrangeiros. O Grande Prémio não vai sentir essa falta de cobertura a nível internacional?

De certeza que haverá alguma influência, mas também temos trabalhado imenso na divulgação através da internet, e muitas pessoas vão ter acesso. O desporto está parado em muitos lugares, e Macau consegue realizar este evento, e é uma boa oportunidade [para Macau].