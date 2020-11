Taça GT junta três gerações no Circuito da Guia

FOTOGRAFIA: PEDRO ANDRÉ SANTOS

A edição deste ano da Taça GT vai ter uma aliciante extra, juntando três gerações no Circuito da Guia. Lo Hung Pui, de 67 anos, já competiu contra o filho Lo Ka Chun em Macau, mas este ano vai ter também a companhia do neto Lo Pak Yu, que se vai estrear no Grande Prémio de Macau.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Lo Hung Pui começou a correr em Macau nos anos 80. Conseguiu chegar várias vezes ao pódio, mas o primeiro lugar continua a faltar-lhe no currículo. Aos 67 anos, porém, conta que esse já não é o seu objectivo, mas garante que tem energia para competir durante pelo mais 10 anos.

O filho Lo Ka Chun, de 43 anos, já sabe o que é vencer na Guia, tendo já alcançado o primeiro lugar do pódio por três vezes. Este ano, pai e filho vão ter a companhia de Lo Pak Yu, filho de Ka Chun, que aos 19 anos de idade irá estrear-se no Grande Prémio de Macau. “Desde pequeno que tenho acompanhado o meu pai e o meu avô a correrem aqui em Macau e sempre estive à espera desta oportunidade. Agora que aqui estou gostava de chegar ao pódio, mas ganhar experiência é o mais importante”, começou por dizer ao PONTO FINAL.

Apesar de partir em desvantagem em relação ao pai e ao avô, que já conhecem o circuito, Pak Yu refere que tem prestado atenção nos outros anos, contando ainda com os conselhos da família para obter um desempenho melhor. “Esta pista é um grande desafio, mas só depois de experimentar é que posso dar uma opinião melhor”, prosseguiu.

O avô, no entanto, acredita que Pak Yu está confiante, sobretudo depois do resultado que alcançaram juntos numa prova na Tailândia. “Estivemos numa corrida juntos, na Tailândia, com a duração de 10 horas, e ficámos em primeiro, o que mereceu um grande destaque porque somos todos da mesma família. O meu neto de certeza que está muito confiante porque teve um bom resultado na corrida na Tailândia”, recordou.

Hung Pui enalteceu também o esforço do filho, que para vir a Macau teve que fazer duas quarentenas. “O meu filho fez um grande sacrifício para vir cá correr porque ele vive na Nova Zelândia, teve que fazer 14 dias de quarentena em Hong Kong, e depois mais 14 dias em Macau. Estou muito contente por esta oportunidade e também por podermos competir entre os três”, contou.

Apesar de já ter vencido na Guia, Ka Chun mostrou-se mais contido em relação aos seus objectivos para a prova este ano. “Em primeiro lugar quero completar a prova, e depois aproveitar a corrida em si. Valeu a pena [as duas quarentenas] para poder participar na prova juntamente com o meu filho e com o meu pai, e sinto-me preparado”, garantiu.

Sendo conhecedor do circuito, Ka Chun advertiu que em Macau “não há margem para qualquer erro”, uma opinião partilhada também pelo pai. “Nas outras pistas temos barreiras de protecção, aqui é mais muros e grandes”, disse o veterano piloto da 778 Auto Sport. Sobre os objectivos para esta prova, Hung Pui mostrou-se bem humorado: “Já ganhei o primeiro lugar em termos de idade (risos). Se pudesse escolher, gostaria que o meu neto ficasse em primeiro, o meu filho em segundo e eu em terceiro”.

Questionados sobre quem é o melhor piloto da família, Ka Chun disse que o irmão, que também já competiu em Macau, está um pouco acima em termos de qualidade devido à forma como se adapta ao carro e às pistas, destacando ainda a influência do pai para o crescimento de todos enquanto pilotos. “Agora temos muita sorte, porque o meu pai ensinou-nos muito com a sua experiência. No tempo dele não era assim, teve que descobrir tudo por ele próprio”, recordou.

Sobre o futuro da geração, e apesar de não serem pilotos profissionais, Pak Yu referiu que seria “um sonho” se conseguisse seguir a via da profissionalização, apesar das dificuldades esperadas. “Sei que na realidade não é fácil, é um desporto que custa muito dinheiro. Nesta altura estou ainda a aprender como arranjar patrocínios, porque é um grande passo para quem quer ser profissional”, frisou o jovem de 19 anos.

A família Lo, juntamente com os restantes pilotos, vão esta sexta-feira para a estrada para os primeiros treinos livres. Em relação à Taça GT, as primeiras provas têm início marcado para as 8h50.