Suspeito de esfaquear mulher pinta o cabelo e troca de roupas para iludir autoridades

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Um homem de 31 anos terá esfaqueado e roubado uma mulher num quarto do hotel Fortuna. Depois de se ter posto em fuga com os 186 mil dólares de Hong Kong roubados à vítima, o suspeito mudou de táxi três vezes, antes de ir comprar roupas e óculos novos. Além disso, passou num cabeleireiro para pintar o cabelo para iludir a polícia.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Na passada quarta-feira, pelas 16 horas, a Polícia Judiciária (PJ) recebeu um alerta da Polícia de Segurança Pública (PSP), informando que uma mulher tinha pedido ajuda porque alegadamente teria sido esfaqueada num quarto de hotel, começou por contar o porta-voz da PJ ontem, em conferência de imprensa. O hotel em causa, noticiou a emissora chinesa da Rádio Macau, era o hotel Fortuna.

A mulher mostrou ter ferimentos na coxa esquerda, de quatro centímetros de profundidade, alegando terem sido feitos por um homem que lhe tinha também roubado 186 mil dólares de Hong Kong.

Segundo o relatório da PJ, a vítima, uma mulher de 37 anos da província de Hunan, disse que se dedicava ao negócio da troca de dinheiro ilegal em Macau e que, no início de Novembro, num restaurante do ZAPE, conheceu o suspeito e, depois de uma breve conversa, a vítima ofereceu-se para ajudar o homem a efectuar trocar de dinheiro.

Além disso, a mulher declarou ter ajudado o suspeito a arranjar um quarto de hotel na zona centro, no dia 12 de Novembro, e combinou com ele trocar renminbis por dólares de Hong Kong. No dia 15, o homem pediu à vitima para trocar 50 mil dólares de Hong Kong no quarto dela, mas o negócio não pôde ser efectuado porque ele não tinha dinheiro suficiente na sua conta.

No dia seguinte, conseguiu, então, transferir da sua conta de WeChat, oito mil renminbi para a vítima trocar em nove mil dólares de Hong Kong, em dinheiro. Posteriormente, pelas 14 horas da quarta-feira passada, o homem voltou a pedir à vítima para trocar dinheiro, desta vez 200 mil dólares de Hong Kong, mas a mulher disse-lhe que, de momento, só tinha 180 mil. O suspeito aceitou e pediu à vitima para ir ao seu quarto fazer o negócio.

Logo após ter chegado ao quarto, a mulher mostrou o dinheiro, tendo o homem logo de seguida sacado de uma faca e apontado à vitima, exigindo que esta lho entregasse, ameaçando-a de a amarrar com fita adesiva. Quando a vítima resistiu e gritou por ajuda, foi esfaqueada na parte interior da coxa esquerda e o suspeito fugiu com o dinheiro.

A mulher contactou as autoridades, que enviaram mais de 20 investigadores. Depois de vistas as imagens do sistema de videovigilância e também os vídeos de vigilância das lojas nas proximidades, a PJ conseguiu descobrir a rota de fuga do homem, que mudou três vezes de táxi, dirigiu-se a uma loja para comprar roupa e óculos e entrou ainda num cabeleireiro para pintar o cabelo, tudo para despistar as autoridades.

Os agentes da PJ montaram uma operação na Taipa e visitaram várias lojas, acabando por deter o individuo às 17h50 na Rua de Foshan, e encontraram na sua posse o montante de 186 mil dólares de Hong Kong e as roupas que tinha usado no momento do crime. Durante a investigação, as autoridades descobriram também que o homem teria entrado em Macau através do aeroporto e que se encontrava em estado de excesso de permanência.

Segundo as investigações, há fortes indícios que o indivíduo cometeu os crimes de roubo, uso de armas proibidas e crime cometido em situação de imigração ilegal. O caso será entregue ao Ministério Público.