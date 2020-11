Macau com quebra de 93,3% nas despesas dos visitantes, excluindo jogo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os visitantes em Macau gastaram no terceiro trimestre no ano, excluindo despesas em actividade de jogo em casino, menos 93,3% em relação ao período homólogo do ano anterior, de acordo com dados oficiais ontem divulgados.

As despesas dos visitantes em Macau cifraram-se em 1,01 mil milhões de patacas no terceiro trimestre do ano, muito por culpa da redução drástica na chegada de turistas a Macau devido às restrições fronteiriças impostas devido à pandemia. Nestes dados excluem-se as despesas nos casinos.

Segundo as autoridades, “a despesa per capita dos visitantes foi de 1.349 patacas no terceiro trimestre do corrente ano, decrescendo 12,0%, em termos anuais”. “Relativamente ao tipo de despesas, os visitantes despenderam essencialmente em compras (66,9% do total), alimentação (15,8%) e alojamento (13,9%), no terceiro trimestre deste ano”, lê-se no comunicado.

Macau registou em meados de Novembro uma média diária de turistas que ultrapassou os 20.600, e durante a primeira semana do mês a ocupação hoteleira chegou a atingir 45%, uma ligeira melhoria em relação a Outubro. Estes dados demonstram que “até meados de Novembro, a média diária ultrapassou os 20.600 turistas, sendo que a 6 de Novembro se registou o número mais elevado com 25.444 visitantes”.

Na primeira semana de Novembro, segundo os dados fornecidos às autoridades pelos estabelecimentos hoteleiros, a taxa de ocupação média nos hotéis foi entre 33 e 45%. Estes dados representam uma ligeira melhoria em comparação com a média diária de cerca de 19.000 visitantes e de 38,1% de taxa de ocupação hoteleira registada em Outubro, mês que também já tinha registado “média diária de cerca de 19.000 visitantes, um aumento de 26% em comparação com a média diária de Setembro”.

Após a reabertura dos vistos individuais e de grupo da China continental para o território a 23 de Setembro, suspensos desde o início da pandemia, o número de visitantes tem subido gradualmente, ainda que de forma lenta e muito abaixo de uma média de cerca de três milhões de visitantes registada por mês em 2019.

Durante a reunião, a responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, explicou aos presentes que o Governo tem vindo a trabalhar junto do Governo Central para “o regresso dos grupos turísticos do interior da China a Macau”. “Devido ao mecanismo de prevenção e controlo conjunto por parte do País, por enquanto, não está a ser considerado o recomeço do turismo das excursões transfronteiriças”, lê-se no comunicado. “O Governo da RAEM irá, entretanto, continuar a esforçar-se para que esse objetivo possa ser atingido”, reforçou a responsável.

Lusa