Agnes Lam aponta dualidade de critérios nas restrições fronteiriças

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A deputada criticou as restrições fronteiriças impostas pelo Governo a propósito da prevenção da pandemia. Na reunião de ontem, Agnes Lam contou que tem recebido vários pedidos de apoio de residentes cujos familiares estão fora de Macau e não conseguem entrar, ao passo que as fronteiras se abriram para os pilotos estrangeiros que participam no Grande Prémio, “o que é ridículo”, diz a deputada.

Agnes Lam recorda que, desde Março, os estrangeiros estão proibidos de entrar no território. “Essa medida ajuda a evitar a importação de casos confirmados, mas, face ao controlo efectivo da epidemia, há de facto margem para aligeirar as exigências”, assinala, acrescentando que tem recebido “vários pedidos de apoio de residentes locais, que alegam que estão separados de elementos da família, de filhos e até do cônjuge, que estão no estrangeiro, por causa da política de prevenção epidémica”. A deputada fala em mulheres grávidas que não podem encontrar-se com os maridos por estes serem estrangeiros e pais, residentes de Macau, cujo filho que nasceu no estrangeiro, impede a entrada de toda a família na região. “Tais exemplos provocam angústia”, afirma.

“Quando há a necessidade de prevenção da epidemia, a recusa da entrada dos elementos da família que são estrangeiros tem alguma razão. Mas o que é ridículo é que, em relação ao Grande Prémio, as autoridades levantaram as restrições aplicadas aos pilotos estrangeiros e ao respectivo pessoal de apoio, para poderem entrar no território ao fim de 14 dias de isolamento e de inspecção sanitária”, diz. Na opinião da deputada, a situação mostra que o Executivo “preferiu levantar as referidas restrições para aumentar o “brilho” do Grande Prémio, em vez de dar luz verde aos familiares que estão no estrangeiro, e muitas famílias locais estão a sofrer por causa da referida separação ou com dificuldades de sobrevivência”.

Além disso, “o Governo pode organizar diversas actividades com grande número de participantes e muita publicidade, mas limita o número de pessoas nas outras actividades organizadas por entidades privadas”. Estas dualidades de critérios têm, diz, “enfraquecido” o prestígio do Governo, já que as medidas implementadas não obedecem a “princípios sanitários”, suscitando “diversas interrogações”.

A.V.