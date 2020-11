Aeroporto de Macau prevê 3,8 milhões de passageiros em 2021

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Aeroporto Internacional de Macau prevê receber 3,8 milhões de passageiros em 2021, 40% dos registados em 2019, admitindo que os valores projectados dependem da evolução da pandemia.

Devido ao impacto da pandemia, o fluxo de passageiro entre Janeiro e 17 de Novembro foi de 1,06 milhões, uma redução significativa em comparação com os mais de oito milhões de passageiros no mesmo período de 2019, disse na quarta-feira o director de marketing da sociedade do Aeroporto Internacional de Macau (CAM). Eric Hio Kin Fong acrescentou que o número de passageiros em novembro registou um aumentou de 20% em relação a Outubro.

Numa visita às instalações do aeroporto, durante a qual foram apresentadas aos jornalistas as medidas de prevenção da pandemia de covid-19 em vigor, o responsável indicou que o aeroporto já está a promover Macau como “uma cidade segura e de baixo risco” em diferentes meios e plataformas.

Em relação ao número de turistas para 2021, a empresa gestora do aeroporto espera que se mantenha uma tendência de aumento progressivo, num momento em que o aeroporto regista entre mil a dois mil passageiros por dia em 30 voos diários, afirmou. Por agora, apenas três companhias aéreas Air Macau, Eva Air e Starlux Airlines, ambas de Taiwan, estão a operar.

O responsável da CAM adiantou que, de momento, são efetuadas ligações para 16 cidades chinesas e para Taiwan. Eric Hio Kin Fong adiantou que a CAM está a negociar com transportadoras um aumento do número de rotas para locais com baixo risco de incidência da covid-19.

O alargamento de novas rotas está, contudo, dependente das medidas fronteiriças de cada local, frisou. Fong indicou o número de turistas da China é superior ao número de residentes de Macau que estão a viajar, esperando que este último número aumente durante o período de Natal.