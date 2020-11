Volume de negócios cresce para 21% dos proprietários da restauração e comércio a retalho

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

No mês de Setembro, o volume de negócios de 21% dos proprietários no ramo da restauração e do comércio a retalho aumentou, em comparação com o mês de Agosto. Porém, na comparação anual, a proporção desceu dois pontos percentuais, indica a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) no inquérito de conjuntura à restauração e ao comércio a retalho referente a Setembro de 2020 divulgado ontem.

A DSEC detalha que a proporção dos proprietários dos estabelecimentos de comidas e lojas de sopas de fitas e canjas que manifestaram aumentos homólogos ou estabilizações homólogas no volume de negócios foi de 30%, tendo descido seis pontos percentuais, contudo, a proporção dos proprietários dos restaurantes japoneses e coreanos subiu 21 pontos percentuais, para 53%.

Por outro lado, 79% dos proprietários entrevistados da restauração declararam decréscimos homólogos no volume de negócios, tendo esta proporção subido dois pontos percentuais, relativamente a Agosto. Já todos os proprietários dos restaurantes ocidentais manifestaram decréscimos homólogos no volume de negócios de Setembro.

No comércio a retalho, 20% dos empresário declararam aumentos ou estabilizações homólogas no volume de negócios de Setembro, tendo esta proporção diminuído um ponto percentual, em comparação com Agosto.

Relativamente às expectativas dos entrevistados da restauração para Outubro, 23% dos proprietários anteviram aumentos homólogos ou estabilizações homólogas no volume de negócios, tendo esta proporção subido 3 pontos percentuais, em relação à prevista para Setembro. Já quanto aos retalhistas, 24% projectaram aumentos ou estabilizações homólogas no volume de negócios para Outubro.

O actual inquérito abrange 188 amostras do ramo da restauração e 135 do ramo do comércio a retalho, correspondentes a cerca de 50% e 65% das respectivas receitas dos ramos em 2018.