Nota negativa terá originado agressão com cola a professor universitário

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Um professor universitário residente de Macau terá sido vítima de agressão por um dos seus alunos que lhe atirou cola líquida em duas situações diferentes. Segundo as autoridades, o estudante alegou que se quis vingar do professor por este lhe ter dado uma nota negativa num exame.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No dia 17 de Novembro, pelas 14h30, a Polícia de Segurança Pública (PSP) recebeu uma denúncia acerca de um caso de uma ofensa à integridade física que teve lugar numa universidade na Taipa. Quando os agentes policiais se deslocaram ao local contactaram com a vítima, que se identificou como um professor naquela instituição, com 37 anos, de nacionalidade malaia e com residência permanente em Macau.

O homem contou à PSP que nesse dia, pelas 14h15, enquanto estava a andar pelo edifício administrativo das instalações dessa universidade, alguém lhe lançou um líquido viscoso que suspeitava ser cola e que o atingiu no olho esquerdo e no pescoço. No entanto, não conseguiu identificar o suspeito, visto que a cola terá sido lançada de um piso superior.

A vítima referiu ainda que no dia 29 de Outubro já lhe tinha acontecido algo semelhante, mas desta vez foi quando se deslocou à casa-de-banho, não tendo também conseguido identificar o agressor.

No dia 17 de Novembro, pelas 15h15, a vítima, que tinha anteriormente pedido ajuda à administração da universidade, foi alertada pela equipa de segurança que tinham descoberto a identidade do suspeito através das câmaras de vigilância. A polícia foi chamada ao local e foi feita uma interrogação ao indivíduo, um estudante, de 23 anos e nacionalidade chinesa, estudante do curso de Gestão. O jovem, de apelido Lao, terá confessado as agressões ao professor, dizendo que se queria vingar por ter recebido nota negativa num exame. Na sua posse foram encontrados dois tubos de cola líquida.

O estudante foi acusado pelos crimes de ofensa à integridade física e por dano a propriedade privada, pois, danificou também pertences da vítima, como um telemóvel, um relógio de pulso e roupa.

Casamento falso para obtenção de residência

No dia 23 de Março de 2018, a Policia Judiciária (PJ) recebeu uma denúncia a alegar que, em 2014, uma mulher da China efectuou um casamento falso com um residente de Macau com o objectivo de obter residência para o seu bebé, já que se encontrava grávida na altura. Segundo as informações fornecidas à Direcção dos Serviços de Identificação e à Policia de Segurança Pública, foi verificado que o casal já tinha registado matrimónio no interior da China no dia 19 de Junho de 2014. No dia 7 de Setembro do mesmo ano, o bebé nasceu no Hospital Kiang Wu e foi-lhe concedida residência de Macau.

Após investigações foi descoberto também que o homem já estava casado com outra mulher em Macau. No dia 16 de Novembro, a PJ descobriu a existência de um intermediário que facilitou a união falsa e acabou por contar que ele e a mulher eram conterrâneos, e que em 2014 soube das intenções de esta querer encontrar um residente de Macau para efectuar um casamento falso. Este intermediário, por sua vez, encontrou um amigo local disponível para o casamento ilegal, apesar de ter alegado que não quis receber dinheiro por ter agilizado o processo.

Após interrogação, a mulher negou as alegações, mas o homem admitiu o crime e disse também que recebeu 600 mil dólares de Hong Kong como compensação, referiram as autoridades.

O caso foi apresentado ao Ministério Público e o casal foi acusado de falsificação de documentos. O intermediário foi acusado de ter auxiliado no crime.

Mulher de nacionalidade portuguesa apanhada a conduzir com taxa de alcoolemia de 3,08 g/l

Uma mulher de nacionalidade portuguesa, com 35 anos de idade, foi apanhada a conduzir com uma taxa de alcoolemia de 3,08 g/l, um valor bastante superior ao permitido por lei. Segundo as autoridades, a viatura foi localizada perto do posto fronteiriço de Hengqin quando regressava a Macau. Os agentes notaram um cheiro a álcool na mulher e o teste feito no local acabou por acusar 3,08 g/l. Segundo as autoridades, a mulher terá confessado que visitou familiares no interior da China e consumiu algum vinho. O caso já seguiu para o Ministério Público.