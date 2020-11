Lei Chan U quer saber quando será anunciado o plano director dos transportes terrestres de 2021-2030

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Numa interpelação escrita enviada ao Executivo no passado dia 13 de Novembro, Lei Chan U questionou as autoridades sobre o progresso do Plano Director dos transportes terrestres para os próximos 10 anos e quando será publicado o estudo. O deputado eleito por sufrágio indirecto quis também saber se o Governo pondera introduzir veículos ecológicos na rede de transportes terrestres.

O deputado e vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Lei Chan U, quer saber quando será publicado o projecto do plano director para os transportes terrestres de Macau para a próxima década e assinalou que os objectivos da “Política Geral do Trânsito e Transportes Terrestres de Macau (2010-2020)” não foram alcançados na sua totalidade.

Apesar de elogiar os bons resultados obtidos pela “Política Geral do Trânsito e Transportes Terrestres de Macau (2010-2020)”, Lei Chan U considerou que “a comunidade está preocupada” com a forma como será implementada a nova política geral de transportes terrestres, nomeadamente se irá “responder às necessidades de viagem dos residentes e turistas”.

“Este ano é o último ano para a implementação da Política de Transportes Terrestres de Macau (2010-2020), que tem alcançado alguns resultados até agora em termos de controlo de veículos, promoção da construção do sistema de metro ligeiro, optimização da rede e frequência de autocarros, e melhoria contínua do espaço para peões”, pode ler-se na interpelação escrita enviada pelo deputado ao Governo no passado dia 13 de Novembro.

No entanto, Lei Chan U refere que os residentes querem saber os planos do Governo para a “construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer na RAEM” e os dados dos resultados obtidos na última década. “Quando é que o relatório sobre a revisão geral da Política de Transportes Terrestres de Macau (2010-2020) deverá ser concluído e divulgado ao público?”, questionou o deputado.

Na segunda-feira, o Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, anunciou na apresentação das Linhas de Acção Governativa que o Governo irá dar início ao estudo do Planeamento Geral do Trânsito e Transportes Terrestres de Macau (2021-2030). “Iremos supervisionar eficazmente o cumprimento, por parte das duas concessionárias de autocarros, dos novos contratos de concessão. Aperfeiçoaremos a rede de autocarros, nomeadamente através da reorganização e fusão de algumas carreiras, com vista à concretização da política Primazia dos Transportes Públicos. Devido à situação epidémica, a entrada em funcionamento dos 100 táxis especiais, prevista para 2020, será adiada para Agosto de 2021. Será intensificada a inspecção e a regulamentação da gestão de parques de estacionamento públicos, e será criado, de forma progressiva, um ambiente pedonal acessível e sem barreiras arquitectónicas, incentivando as deslocações a pé e amigas do ambiente”, referiu Ho Iat Seng.

Na interpelação enviada ao Governo, Lei Chan U perguntou pelo progresso do estudo sobre o estabelecimento de um Plano Director dos Transportes Terrestres até 2030. “Qual é o progresso actual do estudo sobre o estabelecimento do Plano Director dos Transportes Terrestres de Macau (2021-2030)? No novo plano, que medidas ou ideias tem a Administração para fazer de Macau uma cidade de transportes verdadeiramente verde, que possa ser percorrida a pé pelos residentes e que seja agradável para os visitantes? Quando é que se espera que o texto oficial do novo plano esteja disponível?”, concluiu o deputado.