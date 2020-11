CPU dividido quanto à preservação de muro de jardim histórico na Avenida do Coronel Mesquita

Os membros do Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) discutiram ontem se o muro do antigo jardim da família Tang, situado junto ao Colégio São João de Brito, deveria ser preservado ou não. Durante o debate, alguns dos membros apontaram que sim, já que o jardim era um ponto “muito importante para a história de Macau”. Por outro lado, alguns dos membros disseram que não vale a pena, uma vez que o jardim já não existe. O Instituto Cultural (IC) disse apenas que ia continuar a dialogar com o proprietário.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Esteve ontem em discussão, no Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), a planta de condições urbanísticas de um terreno junto ao Colégio São João de Brito, na Avenida do Coronel Mesquita. Alguns dos membros do organismo apontaram que é necessário manter o muro de um jardim histórico da cidade e que continua de pé, mesmo depois de o jardim já ter desaparecido.

O terreno em análise tem 786 metros quadrados e era onde estava “um jardim famoso de Macau”, o jardim da família Tang, cuja fachada continua a ser “muito importante para a história de Macau”, descreveu um dos membros do organismo. O representante do Instituto Cultural (IC) lembrou na reunião que o local não faz parte da zona de protecção nem da zona tampão.

Um dos elementos do órgão consultivo apontou que, em qualquer cidade, é necessário “encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a preservação”. Ainda que a maior parte dos membros que se expressaram tenha indicado que gostaria de ver a fachada do antigo jardim preservada, houve também quem discordasse: “Podemos manter o muro, mas mantê-lo ali acho que não é bom, porque antes havia inundações nesta área porque é uma zona mais baixa. Eu acho que não se deve preservar [o muro] no local original”. “Olhando para a fachada, para a paisagem e para a sua utilidade, acho que não merece preservar este muro”, apontou outro membro.

O responsável do IC notou que a maioria dos membros estava de acordo com a preservação, mas sugeriu que as autoridades possam pedir ao proprietário que, na nova construção, sejam mantidos traços da actual fachada. O IC disse apenas que vai continuar a comunicar com o proprietário do terreno. A planta de condições urbanísticas acabou por ser aprovada pelo CPU.

Uma outra planta de condições urbanísticas, de um edifício situado na Rua dos Mercadores, com apenas 46 metros quadrados, gerou uma discussão semelhante junto dos membros do CPU, com a maior parte a pedir a preservação da fachada do edifício. “A fachada aqui tem uma construção ocidental e outra fachada em estilo ‘shophouse’. Se não se souber a história e se olharmos para o edifício, parece que não tem grande valor”, notou um dos membros. Também esta planta foi aprovada pelo CPU.

Em conclusão, um dos membros do CPU pediu que se estabelecessem características urbanas que deveriam ser preservadas na construção dos edifícios: “Estamos sempre a analisar caso a caso, mas, se tivermos instruções, seria muito bom para o sector”. Em resposta, o IC disse apenas que as opiniões do CPU podem servir de referência para o futuro.