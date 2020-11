Comissão levanta dúvidas sobre cortes nas pensões a agentes aposentados por infracções em actividade

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa concluíram ontem a discussão do projecto de lei do estatuto dos agentes das forças de segurança e elaboraram uma lista final com perguntas ao Governo relacionadas com questões técnicas sobre o diploma em análise na especialidade. Os membros da comissão querem mais detalhes sobre um artigo que prevê cortes nas pensões de agentes aposentados por infracções cometidas em actividade, e nas questões de recompensa, comportamento e desempenho.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, apresentou ontem as conclusões da quinta reunião de discussão do projecto de lei do estatuto dos agentes das forças de segurança e assinalou que os deputados vão pedir esclarecimentos ao Governo sobre a forma como serão aplicadas sanções a agentes reformados que cometeram infracções disciplinares quando estavam no activo.

Segundo o deputado eleito por sufrágio indirecto, alguns membros da comissão levantaram dúvidas quanto à aplicação do artigo 152.° sobre aposentação compulsiva e o artigo 155.° para aposentados. “Para os aposentados a pena de suspensão é substituída pela de multa, que não pode exceder o quantitativo correspondente a 20 dias de pensão”, começou por dizer Vong Hin Fai, citando o documento, acrescentando depois que a pena de aposentação compulsiva é substituída pela perda do direito à pensão pelo período de dois anos, ou seja, “a infracção foi cometida antes de se aposentar e a pena é aplicada após a aposentação do agente”.

No entanto, o artigo 152.° refere que a pena de aposentação compulsiva implica para o agente das forças e serviços de segurança a aposentação obrigatória, “sem direito a qualquer vencimento ou pensão por um período de 18 meses”. Apesar do infractor ficar sem direito a qualquer vencimento ou pensão pelo período de 18 meses, “os deputados levantaram a questão sobre como será aplicado ao pessoal do regime de previdência que recebe através de uma bolada, do regime de previdência”, indicou Vong Hin Fai.

Em relação ao artigo 184.°, que refere processos de averiguações de inquérito ou sindicância, e nomeação de instrutores, os membros da comissão concordaram com a nomeação de “um instrutor externo aos quadros de pessoal das forças e serviços de segurança”.

Vong Hin Fai explicou depois que os deputados vão questionar o Governo sobre o n.°1 e n.°2 do artigo 198.° que prevê a dispensa de serviço por inadequação profissional. “O n.°1 diz que ‘quando do histórico da vida profissional do agente das forças e serviços e segurança resultarem indícios de inadequação profissional por não conformação com a missão e valores próprios das corporações ou dos serviços, há lugar a um procedimento tendente à sua dispensa de serviços. E o resultado é a dispensa de serviço. E depois, o n.°2 refere que ‘para efeitos do disposto do número anterior presume-se existir inadequação profissional incompatível com a manutenção do vínculo funcional sempre que o agente desça à 4.ª classe de comportamento’. Os membros gostariam de saber mais sobre qual a relação entre esse n.°1 e o n.° 2. Será que há um resultado de quando há uma inadequação profissional e respectiva descida à 4.ª classe de comportamento? Vamos ter de ouvir os esclarecimentos do Governo”, disse o presidente da comissão.

De acordo com Vong Hin Fai, o artigo 213.° relativo a processos disciplinares pendentes também levantou dúvidas entre alguns membros da comissão, nomeadamente sobre as garantias de defesa do arguido. “No n.°1 pode ler-se que as normas de natureza processual constantes na presente lei aplicam-se aos processos disciplinares pendentes, salvo se diminuírem as garantias de defesa do arguido, o que quer dizer que nesta nova lei para os processos disciplinares pendentes continuam a aplicar-se, mas que não podem diminuir as garantias de defesa do arguido, isto é, aplicando-se o antigo regime dos processos disciplinares, e o n.°2, as normas da presente lei relativas à existência, qualificação e punição das infracções aos processos pendentes apenas na medida em que resultarem mais favoráveis ao arguido. Um dos membros perguntou como é que será efectuado isso, como é que se pode ponderar esse favorável ao arguido? E como é que vai garantir este direito ao arguido”, afirmou Vong Hin Fai, acrescentando no final da apresentação que a comissão elaborou uma lista com perguntas para colocar ao Governo antes de ser apresentado um parecer na especialidade. “Foram estas as questões discutidas pela comissão. Agora, a assessoria e a tradução vão elaborar uma lista de questões, que depois serão traduzidas, e posteriormente enviadas ao proponente para que o Governo as possa discutir com a 3.ª Comissão Permanente esta proposta de lei”.

Questionado sobre a eventual ausência de questões técnicas colocadas por membros da comissão nesta lista enviada ao Governo, Vong Hin Fai assegurou que não houve limitações e que todos os deputados vão ter direito a fazer perguntas aos representantes do Executivo, a título pessoal. “Qualquer membro pode apresentar questões técnicas. Os membros podem apresentar estas questões quando reunirmos com o Governo, não há limitações quando temos uma reunião com o Governo”, referiu o presidente da comissão, assumindo, no entanto, que não houve tempo para incluir todas as questões dos deputados.

“Com vista a acelerar os nossos trabalhos e termos uma reunião, o quanto antes, com o Governo, deliberamos que era prioritário elaborar uma lista de questões relacionadas com as políticas e apresentá-las ao Governo para que possam estar preparados para a reunião. Claro que cada membro pode fazer as questões técnicas, podem apresentá-las ao Governo. É uma deliberação que há pouco fizemos. Não há questões sensíveis, mas achámos que em termos de trabalho vamos ter de apresentar o quanto antes estas questões. Se tivermos de elaborar uma lista muito elaborada, muito longa nas questões, então vamos precisar de muito tempo para elaborar esta lista”, concluiu.