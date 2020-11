Recuperação da economia, do turismo e do emprego só com vacina, diz Ho Iat Seng

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Chefe do Executivo afirmou ontem que a recuperação da economia, do turismo e do emprego em Macau só será possível com a vacina da Covid-19, e só se todos os residentes a tomarem.

Ao responder aos deputados em relação às Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2021 sobre o combate ao desemprego no território, Ho Iat Seng disse que a recuperação económica, que trará mais emprego, só será possível com uma vacina. “Se todos tomarem a vacina podemos ver a nossa saída, ou seja, vai haver recuperação económica”, frisou o líder do Governo.

O responsável recordou que Macau, com uma economia praticamente centrada no turismo, recebeu em 2019 cerca de 40 milhões de visitantes, números que contrastam com os cerca de quarto milhões de turistas de Janeiro a Setembro. Com a vacina aprovada e reconhecida pelo Estado chinês será possível “tirar as máscaras e permitir que todos os turistas de todo o mundo se desloquem a Macau”.

Com a vacina, surgirão novas oportunidades turísticas, frisou, “primeiro para as regiões vizinhas”, sem que seja necessário a apresentação de um teste de ácido nucleico negativo. “Mas só se toda a população se submeter à vacina”, observou.

Para este ano, o Governo de Macau prevê que a economia do território tenha uma quebra de 60,9% em 2020, devido ao impacto da pandemia, segundo o documento das LAG para 2021, apresentado na segunda-feira pelo líder do Executivo. Caso a “situação da epidemia de Macau e das regiões vizinhas continue controlada e melhorada, poderá o PIB vir a atingir um crescimento anual de dois dígitos” em 2021, acreditam as autoridades, segundo o documento divulgado no início da semana.