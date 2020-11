Ho Iat Seng pede a Raimundo do Rosário que termine construção de residência para idosos até 2024

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Chefe do Executivo foi ontem à Assembleia Legislativa (AL) apresentar as Linhas de Acção Governativa (LAG) do próximo ano aos deputados. Durante a sessão, Ho Iat Seng falou sobre o projecto-piloto da residência para idosos que vai nascer na Areia Preta e disse esperar que Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, conclua a construção das duas torres em três anos e meio.

Ho Iat Seng esteve ontem na Assembleia Legislativa (AL) para responder às perguntas dos deputados relativamente às Linhas de Acção Governativa (LAG) de 2021, apresentadas segunda-feira. Durante a sessão, o deputado Zheng Anting questionou o líder do Governo sobre as medidas de apoio aos idosos, nomeadamente no que toca à habitação.

O Chefe do Executivo lembrou que o Governo já tem planeada a construção de duas torres destinadas a habitação para idosos no lote onde estava prevista a construção do empreendimento Pearl Horizon, na Areia Preta. “Espero que o secretário [para os Transportes e Obras Públicas] conclua a sua construção dentro de três anos ou três anos e meio, porque esse é um projecto piloto e vai ser um teste para saber se as pessoas aceitam ou não”. Depois de estar em funcionamento esta residência para idosos, o Governo vai, então, avaliar se será viável construir mais unidades semelhantes.

O projecto tinha sido anunciado por Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, em Abril, aquando da apresentação das linhas governativas para 2020. Esta residência vai dispor de 1.800 quartos. Segundo a secretária, esta residência para idosos foi pensada para os idosos que moram em prédios sem elevador de cinco ou mais andares. Na altura, a secretária referiu que seria “um bairro com serviços ao domicílio e com equipamentos inteligentes para ajudar os idosos”.

Ho Iat Seng referiu que, enquanto não existe a residência para idosos, as associações de acção social, como a Caritas, têm feito o trabalho de transportar os idosos com pouca mobilidade de prédios sem elevador. Segundo os dados do Chefe do Executivo, a percentagem de cidadãos de Macau com mais de 65 anos de idade é agora de 11%.

No decorrer da reunião plenária, também Leong Sun Iok e Au Kam San questionaram o Governo sobre os problemas de habitação de Macau. O deputado democrata focou-se na habitação para a “classe sanduíche”, que está agora em consulta pública. Ho Iat Seng disse apenas que o Governo assume “o compromisso de venda das fracções a um preço acessível”.

Já Leong Sun Iok apontou que os preços da habitação em Macau são “elevadíssimos” e que 90% dos candidatos a fracções de habitação económica não consegue adquirir. O deputado pediu mesmo que fosse realizado o mais rapidamente possível um concurso para 24 mil fracções de habitação económica. Ho Iat Seng rejeitou o pedido e disse que “não podemos enganar a população”. Segundo o líder do Governo, não é possível acelerar mais os procedimentos. “Temos de estudar muito bem o tempo necessário para a construção”, apontou, acrescentando que é como a situação “do ovo e da galinha”: “Por um lado não podemos contratar mais trabalhadores não-residentes, mas por outro querem acelerar os trabalhos”.