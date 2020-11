Especialistas defendem extensão dos contratos das operadoras por causa da revisão de lei do jogo em 2021

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Na apresentação das Linhas de Acção Governativa para 2021, o Governo anunciou que irá submeter uma proposta com alterações à actual lei do jogo no quarto trimestre do próximo ano. Uma vez que os actuais contratos com as concessionárias expiram em Junho de 2022, vários especialistas da área do Direito do Jogo defendem a extensão dos contratos das seis operadoras de jogo entre dois a cinco anos.

O Governo quer introduzir alterações à actual lei de jogo antes que os contratos das seis concessionárias expirem em Junho de 2022, mas será difícil concluir o processo de consulta pública sobre a renovação antes da data prevista para o fim das concessões, assinalaram ontem vários especialistas, em declarações ao portal GGRAsia.

Para diversos advogados especialistas em Direito do Jogo será pouco provável que o Governo consiga implementar mudanças na actual lei de jogo antes do início do processo de renovação dos contratos das seis operadoras, que expira a Junho de 2022, uma vez que a proposta de alteração à lei do jogo só será entregue na Assembleia Legislativa no quarto trimestre de 2021.

“No que diz respeito à proposta em si e ao prazo para a mesma, considerando o melhor cenário possível no caso de a lei ser aprovada até Outubro [de 2021], seria ainda extremamente ambicioso esperar ter tudo feito – incluindo potenciais recursos nos tribunais de Macau até Junho de 2022″, afirmou o advogado Carlos Lobo à GGRAsia, referindo-se à eventualidade de uma possível disputa nos tribunais devido a recurso legal interposto por um candidato mal sucedido no concurso público.

Apesar de ter confirmado uma proposta de alteração da lei sobre o jogo no quatro trimestre do próximo ano nas Linhas de Acção Governativa para 2021, o Chefe do Executivo não se quis pronunciar sobre uma eventual extensão de contrato das seis operadoras previsto na lei. “Se considerarmos a experiência do passado – nomeadamente o concurso [público] de 2001 – e o facto de a situação actual ser mais complexa do que há 20 anos, parece-me irrealista não adiar” o fim dos contratos em 2022, referiu Carlos Lobo.

Na opinião do advogado Pedro Cortés, a extensão das concessões de jogos seria benéfica para todas as partes, especialmente a comunidade de Macau, pois assim o Governo poderá ganhar tempo na delineação de uma estratégia mais sólida para a indústria do jogo. “Sou da opinião há bastante tempo – e ainda mais agora com a situação da Covid-19 – que o Chefe do Executivo deveria prolongar as concessões existentes – e sub-concessões – por pelo menos dois anos, se não cinco anos”, afirmou Pedro Cortés, recordando que apesar de faltarem pouco menos de dois anos para o fim das concessões ainda há “investimentos em curso e propriedades por abrir”.

Recorde-se que na actual lei vigente, o Governo pode conceder uma extensão máxima de cinco anos às operadoras de jogo para além dos 20 anos de concessão. No entanto, se o Governo decidir deixar expirar os actuais contratos terá de abrir um novo concurso público internacional para atribuir novas licenças. Para Pedro Cortés, o Governo deveria definir uma política pública para a indústria do jogo e para as próprias concessionárias “com bastante antecedência” antes do novo processo de licitação.

Ainda sem grandes pormenores sobre os planos do Governo para a indústria do jogo após 2022, o advogado Sérgio de Almeida Correia considerou que as intenções do Executivo para o sector só serão realmente conhecidas quando “a consulta pública sobre a nova lei do jogo começar”, e que os candidatos ao concurso público internacional vão ter tempo suficiente para preparem as suas propostas.

“Isto permitirá às partes interessadas desenvolver e completar as suas propostas. Desde que haja organização e boa gestão do processo de concurso, ainda há tempo suficiente”, considerou Sérgio de Almeida Correia, acrescentando que “quanto mais curto” for o período de concurso público das operadoras “menores as hipóteses de corrupção, ‘lobby’ e tráfico de influência”.

“Note-se que o Governo já não procura ninguém para construir novos e enormes ‘resorts’ integrados em Macau pois não há terrenos. E os hotéis que temos parecem ser mais do que adequados aos requisitos actuais, tendo em conta as políticas definidas pelo Governo Central para Macau”, concluiu Sérgio de Almeida Correia.