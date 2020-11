Comissão levanta dúvidas sobre regime de excepção para casos disciplinares graves nas forças de segurança

Vong Hin Fai

Os deputados da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniram-se ontem pela quarta vez para analisar o projecto de lei do estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança em discussão na especialidade. Após duas horas de reunião, Vong Hin Fai apresentou algumas das dúvidas levantadas pelos membros da comissão, nomeadamente a nomeação de instrutores pelo Chefe do Executivo para casos excepcionais de infracções disciplinares. Os membros da comissão vão questionar também o Governo sobre a ausência de sanções orais no projecto de lei entre outros aspectos técnicos na redacção do documento.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, afirmou ontem que os artigos relativos ao regime disciplinar e processos disciplinares do projecto de lei do estatuto dos agentes das Forças e Serviços de Segurança levantaram algumas dúvidas na quarta reunião de análise do documento em discussão na especialidade. O deputado eleito por sufrágio indirecto assinalou que os membros da comissão discutiram “um total de 40 artigos” relacionados com aspectos disciplinares tanto em “termos técnicos, mas também em termos políticos”.

Vong Hin Fai considerou que “grande parte do regime disciplinar registou melhorias, pois aditou-se maior justiça e também eficácia no procedimento e imparcialidade ao nível do processo”, mas que alguns deputados levantaram questões sobre a nomeação de um instrutor pelo Chefe do Executivo prevista no artigo 125° “por razões de complexidade do processo”.

Segundo o projecto de lei, a entidade que instaurar um processo disciplinar deve nomear um instrutor “escolhido de entre agentes das Forças e Serviços de Segurança da mesma corporação ou serviço de posto superior ou igual ao do arguido”. No entanto, “por razões de complexidade do processo, de impedimento, de relações de hierarquia, de garantias de isenção e de transparência, pode ser nomeado para instruir o processo, agente de diferente corporação ou serviço das Forças e Serviços de Segurança ou, em casos excepcionais, instrutor não pertencente a carreira regulada pelo presente estatuto, cabendo, neste último caso, a nomeação ao Chefe do Executivo”.

De acordo com Vong Hin Fai, vários deputados levantaram dúvidas quanto ao uso da expressão “por razões de complexidade do processo” e “casos excepcionais”.

“Temos de perguntar ao Governo o que quer dizer com ‘por razões de complexidade do processo’, porque a maioria dos casos são complexos, ou será que não é complexidade, e sim a gravidade”, frisou o presidente da comissão, acrescentando que “talvez seja melhor utilizar o termo gravidade e não complexidade, porque se for grave a população vai estar mais atenta ao processo porque isto está relacionado com a figura da corporação e foi isso que foi referido pelos deputados. E depois diz ainda no documento ‘em casos excepcionais’. Quais são esses casos excepcionais? Vamos ter de perguntar aos representantes do Governo. Quais são esses casos excepcionais que o Chefe do Executivo vai nomear um instrutor que não pertence à carreira do presente estatuto”.

Sobre a possibilidade de um instrutor ser nomeado sem pertencer às corporações de segurança, houve membros da comissão que sugeriram que “o instrutor deve ser da Comissão da Fiscalização e Disciplina”, revelou Vong Hin Fai.

Para além disso, um membro da comissão sugeriu também que “o instrutor até pode ser um deputado” e que é necessária uma relação mais estreita com a Comissão de Fiscalização da Disciplina na nomeação deste cargo. “Há que aditar mais competências para a comissão de fiscalização da disciplina das Forças de Segurança”, indicou o presidente da comissão.

Outra questão que será apresentada ao Governo pelos deputados está relacionada com o número 2 do artigo 138.° sobre os “Pareceres” e que prevê que “sempre que o processo tiver origem em comunicação de órgão de controlo externo da disciplina das Forças e Serviços de Segurança, deve o relatório ser-lhe enviado, antes de proferida a decisão, a fim de, no prazo de 10 dias, obter parecer sobre a proposta dele constante, concluindo-se pela anuência passado que seja aquele prazo sem que seja emitido o parecer”. Para os deputados, o Governo deve explicar a natureza deste relatório. “Um dos deputados perguntou se esse relatório é vinculativo ou não. Há que saber se este parecer é vinculativo ou não porque o parecer, se for diferente da decisão, ou não concordar com a decisão, será que todo o procedimento volta atrás?” Aqui discutimos muito ao pormenor, e por isso há que ouvir os esclarecimentos do Governo”, explicou Vong Hin Fai.

Também o artigo 127.°, relativo à autuação e instrução do processo, levantou dúvidas entre os membros da comissão, uma vez que prevê que “no prazo de três dias após a instauração do processo disciplinar o instrutor notifica, desse acto, o arguido e o participante, quando este o tenha requerido na participação”.

“Desde que haja um participante, ou um queixoso, em que haja uma decisão final ou que haja um início de um processo disciplinar, há que comunicar com o participante, mesmo que ele não requeira”, defenderam os deputados.

Por fim, os membros da comissão analisaram os artigos relativos às penas correccionais e penas expulsivas. Vong Hin Fai afirmou que os deputados vão perguntar ao Governo porque razão foi eliminada a repreensão oral. “Foi eliminada a repreensão oral e um dos membros perguntou a razão pela eliminação da repreensão oral. Será que a repreensão oral não consegue surtir os devidos efeitos? Será que depois da repreensão oral a pessoa volta a reincidir nos seus actos? E por isso hoje [terça-feira] finalizámos a discussão de 40 artigos. Esperemos que amanhã [quarta-feira], na quinta reunião da comissão, possamos finalizar a discussão de toda a proposta de lei e apresentar um parecer ao Governo”, concluiu o presidente da Comissão.