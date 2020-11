Chefe do Executivo com “dores de cabeça” devido aos eventos desportivos do próximo ano

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O Chefe do Executivo disse ontem que o Governo quer organizar, em conjunto com as concessionárias de jogo, um total de 12 eventos desportivos de grande escala. Porém, na apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG) aos deputados, Ho Iat Seng disse que ainda não sabe se será viável, devido à evolução da pandemia. “Estou com algumas dores de cabeça por causa de algumas actividades”, admitiu. O Grande Prémio de 2021 não está confirmado.

As Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2021 preveem que no próximo ano sejam organizados “eventos desportivos de alta notoriedade e atracções de nível internacional”. Ontem, na apresentação do documento aos deputados, o Chefe do Executivo adiantou que o objectivo é organizar um total de 12 eventos desportivos internacionais de grande dimensão, mas admitiu que não sabe se será possível.

Na Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng referiu que o objectivo passava por organizar um evento por mês, em colaboração com as seis concessionárias de jogo da região, em que cada operadora ficaria encarregue de dois. À proposta, “as concessionárias deram resposta satisfatória e positiva”, referiu o líder do Governo.

“A secretária [para os Assuntos Sociais e Cultura] já me entregou uma lista com essas actividades para os 12 meses que vêm”, adiantou Ho Iat Seng, ressalvando que está “com algumas dores de cabeça por causa de algumas actividades” e que até o Grande Prémio de 2021 é incerto: “Quanto ao Grande Prémio, pensei e repensei, porque não sabemos qual vai ser o ponto de situação da pandemia no próximo ano”. “Tenho de dar resposta à secretária sobre esta lista de actividades, mas eu não sei como vai ser a pandemia no próximo ano, por isso não sei”, admitiu, acrescentando: “É um grande problema que tenho de resolver”. Até porque “muitos países da Europa e América adoptaram medidas de ‘lockdown’ e [os atletas] não conseguem entrar nem sair”.

Por um lado, “não podemos oferecer os nossos serviços a apenas 600 mil pessoas, que são os residentes de Macau”, mas, por outro, “se houver qualquer problema, quem deve assumir responsabilidade sou eu”. O Chefe do Executivo lembrou que, para a realização de eventos desportivos que contem com a participação de atletas estrangeiros, é necessária uma preparação de vários meses e indicou que, para decidir, o Governo vai continuar a realizar estudos.

Segundo o relatório das LAG apresentado na segunda-feira, o objectivo de organizar diversos eventos desportivos internacionais “de alta notoriedade” em Macau terá como objectivo promover o turismo desportivo. A ideia passa também por instalar tendas de produtos culturais e criativos nos locais destes eventos e, “através da loja cultural e criativa do Grande Prémio, promover e vender os respectivos produtos, por forma a desenvolver a economia do desporto”.