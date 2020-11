A cidade como laboratório para reflectir “esta nossa condição permeável a um vírus”

Alexandre Marreiros realiza amanhã no edifício do Fórum de Macau uma exposição individual que é um “conjunto de trabalhos com uma possível representação da ideia fragilizada, isolada, permeável e visível aos nossos olhos dos espaços inocupados”, segundo um comunicado da organização. Espaços estes da cidade que, conjuntamente com o resto do mundo, se deparou com as complicações advindas da epidemia este ano. Com a “total ausência de figuras no espaço”, Alexandre Marreiros apresenta a exposição “The Whispering Rooms”.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

No âmbito da 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, Alexandre Marreiros, com produção executiva da Galeria 57 e a sua própria curadoria, apresenta uma exposição de trabalhos feitos durante este ano. “Essa era uma das minhas premissas, de apresentar trabalhos feitos durante este 2020, porque achei que era importante haver este registo, não só do meu trabalho, mas pelos efeitos do ‘lockdown’, perante uma epidemia como esta”, contou o arquitecto ao PONTO FINAL. “Eu queria registar isto no meu trabalho e também a cidade que se encontrou deserta e vazia. Nunca tinha visto numa cidade qualquer as ruas vazias, completamente despidas de pessoas. Isto também dá o mote à exposição, não é?”, referiu Alexandre Marreiros.

Segundo o artista, esta exposição vai conter cerca de 34 trabalhos, que além das obras de desenho-pintura inclui também uma instalação ou uma escultura. “Eu não consigo definir, só sei que será um trabalho, provavelmente será uma escultura de parede, uma obra que anda entre o território da instalação e a escultura”, afirma.

Em relação às técnicas usadas neste projecto, o artista explica que normalmente usava a serigrafia, mas descobriu uma técnica recentemente “que são umas impressões em que eu escolho papel”. Marreiros diz que normalmente trabalha sempre sobre papel “porque é mais permeável ao erro que muitas vezes tem de ser assumido, ao contrário da tela, que obviamente pode-se pôr mais camadas de tinta e o desenho ou erro fica la atrás”, explicou. “Eu também quis trabalhar num material ou num suporte frágil que me obrigasse a assumir eventuais erros que existem e fazem parte do meu trabalho, do ponto de vista conceptual, mas também do ponto de vista estético”, prosseguiu.

Questionado acerca da génese deste projecto, Alexandre Marreiros conta que a ideia principal é representar a cidade tal como ela foi durante o confinamento da pandemia e levantar essa questão sobre “a fragilidade do ser humano em relação a uma coisa microscópica que nós não vemos e que não é uma ameaça visível, mas que acabou por afectar o mundo inteiro”. “Acho que é essa a grande pergunta que eu faço nesta exposição neste trabalho”, explicou.

Sobre o seu trabalho, Alexandre Marreiros referiu que pretende provocar “dúvidas e questões” naqueles que visitarem a exposição. “Acho que o reflexo que eu gostava de levantar com este trabalho é realmente reduzirmo-nos todos à nossa condição de seres humanos, sem diferença qualquer de estilo, género ou de tipo, ou de política ou do que quer que seja”, refere. “É realmente um momento na história onde estamos todos resumidos ao mais primordial da nossa humanidade, que é nós como seres humanos termos esta fragilidade na vida que é microscópica e, portanto, esta é a reflexão que eu quero levar com o trabalho e depois também registar isto. Acredito que daqui a 20 anos, ou talvez só dois anos, teremos resposta médica ou farmacêutica, a medicina vai ter a maravilhosa capacidade de responder a isto enquanto nós nos reinventamos. Acho que o meu trabalho oferece esta possibilidade de ver o registo do que aconteceu em 2020, de maneira conceptual e traduzida por um artista que neste caso sou eu, mas há cineastas, escritores e tantos outros que terão um registo também, mas aqui fui eu que o dei”, explica Alexandre Marreiros.

Deambulações pela cidade

O artista conta que um dos seus “defeitos” é ser “muito observador”, e menciona ter “deambulado muito” pela cidade enquanto esta esteve em confinamento, com os casinos fechados e as ruas sem movimento. “Essas questões todas se foram levantando à medida que passávamos todos por esse predicamento, que acabou por se tornar em momentos de reflexão que depois eu quis traduzir neste trabalho, usando a cidade como um género de laboratório, e foi o que me levou a fazer uma reflexão sobre também o que é esta nossa condição permeável a um vírus, fragilizada de uma maneira invisível”, reitera.

Alexandre Marreiros, que desde cedo esteve dividido entre as artes e a arquitectura, conta que, talvez pelo facto de ter nascido no meio deste ambiente misto, sente que havia sempre “uma bitola ou uma charneira” onde quer que andasse. “Não é perdido porque sempre soube aquilo que eu queria fazer, mas andei indeciso entre tirar pintura ou arquitectura”. Embora tenha optado pelo curso de arquitectura, recorda que até enquanto tirava o curso fazia exposições. “Antigamente havia essa comunhão entre as duas áreas, que eu acho que foi perdida ao longo dos tempos, porque antes a arquitectura fazia parte das Belas Artes. Não deixava de ser uma arte, pois é considerada a quinta arte por ser o espaço, sendo a escultura ou o volume a quarta arte, e a terceira arte sendo a pintura. Mas infelizmente está a perder-se essa tradição. Costumava haver esta simbiose entre arquitectos, artistas, escultores”, recorda Marreiros. “Foram premissas que me levaram a querer trabalhar como arquitecto e desenvolver os meus projectos artísticos. Há muitos casos em que ela [arquitectura] é arte”, disse. “Eu gosto de andar assim perdido neste território, onde vou fazendo as minhas experiências”, concluiu.

A exposição “The Whispering Rooms”, que será exposta no novo edifício do Fórum de Macau, começa amanhã, dia 19, e vai até ao dia 6 de Dezembro. Vão ser facultadas visitas guiadas com o artista no dia 28 de Novembro, das 11h às 14h, e dia 5 de Dezembro, das 14h às 19h.