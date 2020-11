Recuperação económica e prevenção da epidemia na base da linha política do Governo para 2021

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Controlo da epidemia, recuperação económica e diversificação da economia são os primeiros três vectores das Linhas de Acção Governativa (LAG) apresentadas ontem pelo Governo para o próximo ano. O Executivo vai investir 18,5 mil milhões de patacas na construção de infraestruturas, garantiu o Chefe do Executivo. Ontem, Ho Iat Seng anunciou também a criação de uma unidade de execução da lei de segurança do Estado.

André Vinagre

Ho Iat Seng foi ontem à Assembleia Legislativa (AL) apresentar as Linhas de Acção Governativa (LAG) para 2021. O Chefe do Executivo confirmou que a linha política do Executivo para o próximo ano terá como principal objectivo a recuperação económica e, nesse sentido, anunciou o investimento de 18,5 mil milhões de patacas em infraestruturas. A lei do jogo também vai avançar e, no que toca à segurança nacional, será revisto o diploma existente e criada uma unidade para a execução da lei.

O primeiro ponto das políticas a serem aplicadas no próximo ano tem a ver com a “efectiva normalização da prevenção e controlo da epidemia”. Neste âmbito, o Chefe do Executivo anunciou a criação de um mecanismo de normalização da prevenção e controlo pandémico. “Aperfeiçoaremos os mecanismos de prevenção, de controlo e de resposta aos grandes e súbitos incidentes de ameaça à saúde pública”, disse Ho Iat Seng na AL, acrescentando que será iniciada a preparação de um projecto para a criação de um hospital de campanha.

ALAVANCAR A ECONOMIA

A par dos trabalhos de prevenção da epidemia, será dado um impulso à economia. Neste capítulo, o primeiro ponto destacado por Ho Iat Seng é a mobilidade: “Iremos, por um lado, acelerar a nossa articulação com o mercado do interior da China, promovendo, designadamente, uma mobilização mais conveniente e eficiente de pessoas, bens e capitais com vista à nossa integração na circulação económica interna, e, por outro lado, potenciar o nosso desempenho enquanto plataforma de serviços recíprocos na circulação económica externa”.

O turismo também será ponto central na recuperação económica. Será revisto o Plano Geral do Turismo, alargada a cadeia da indústria turística e promovido o desenvolvimento do turismo inteligente. “Incentivaremos o sector do turismo local a explorar novos produtos turísticos com características próprias e enfoque na divulgação da imagem de Macau como destino turístico seguro, de forma a acelerar o ritmo da recuperação do sector”, disse o líder do Governo de Macau.

A revitalização económica vai passar também pelo investimento público, nomeadamente nas infraestruturas. Neste âmbito, será afectada uma verba no valor de 18,5 mil milhões de patacas destinada aos investimentos em construções públicas. Serão realizados estudos sobre a construção da Linha Leste do Metro Ligeiro. Há também planos para avançar com a construção da extensão da linha do Metro Ligeiro ao posto fronteiriço de Hengqin e a quarta ligação rodoviária entre Macau e a Taipa. O aeroporto será expandido e serão iniciadas as construções das vias rodoviárias e infraestruturas da Zona A dos Novos Aterros.

Por fim, o Executivo quer usar também o sector do jogo para fazer face à crise económica deixada pela pandemia. “Iremos aperfeiçoar o regime jurídico do jogo; iniciaremos a organização e preparação dos trabalhos relativos à nova concessão para a exploração de jogos de fortuna ou azar; instaremos o sector do jogo a desenvolver as suas operações em conformidade com a lei e continuaremos a divulgar o jogo responsável e a combater o jogo ilícito”, disse Ho Iat Seng. As LAG preveem que no segundo trimestre de 2021 o Governo entregue a proposta de revisão da lei do jogo.

ORDEM PARA DIVERSIFICAR

Outro dos pontos-chave das LAG para o próximo ano tem a ver com a diversificação da economia de Macau. Na sessão de ontem, Ho Iat Seng garantiu que o Governo vai “apoiar as empresas na elevação da qualidade dos seus produtos”, valorizar as indústrias tradicionais e incentivar a marca “Fabricado em Macau”. “Iremos orientar o desenvolvimento das indústrias em direcção à produção de artigos de alta qualidade e elevado valor acrescentado, e incentivar as empresas locais a aproveitarem os espaços de Hengqin para criação de marcas de Macau”, indicou o Chefe do Executivo.

Será também desenvolvido um “sector financeiro moderno”, através da elaboração de um regime jurídico, bem como será privilegiado o desenvolvimento de actividades de gestão de fortunas e promovida a construção de um centro de liquidação transfronteiriço em renminbi. Além disso, será impulsionada a industrialização da medicina tradicional chinesa, a mercantilização do sector de convenções e exposições e incentivado o comércio electrónico transfronteiriço. Será também promovida a industrialização dos sectores cultural e desportivo através do aumento da “quantidade e qualidade das produções cinematográficas e televisivas de Macau” e da criação de uma “indústria do desporto”.

Segundo Ho, também será reforçado o apoio às pequenas e médias empresas. “Promoveremos o desenvolvimento das pequenas e médias empresas no âmbito da inovação, do aumento da capacidade da gestão e operação empresariais e da qualidade dos seus produtos e serviços”, disse o governante, acrescentando que também as micro empresas serão apoiadas na utilização de meios tecnológicos.

BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO GARANTIDO

“Continuaremos a implementar medidas vocacionadas para o bem-estar da população, tais como a comparticipação pecuniária, a devolução do imposto profissional, a isenção de pagamento da contribuição incidente sobre os prédios destinados à habitação pelos residentes, a subvenção do pagamento das tarifas de água e de energia eléctrica, os benefícios de cuidados de saúde e o apoio especial às famílias em situação vulnerável”, assegurou Ho Iat Seng.

De acordo com as LAG, será optimizado o sistema de gestão de trabalhadores não-residentes, por forma a garantir que os residentes têm acesso aos postos de trabalho da região e serão dadas condições básicas de habitação aos residentes.

Será dada continuidade aos trabalhos para a reforma da Administração Pública, prometida por Ho Iat Seng há um ano; e serão formados e introduzidos talentos na região através de “políticas mais abertas e científicas”. Será promovida ainda a construção de uma cidade inteligente e acelerados os trabalhos no âmbito da rede 5G e de centros de megadados. Foi também anunciada a criação de uma Base de Intercâmbio e Cooperação Cultural para “planear, organizar, coordenar e promover” os trabalhos de intercâmbio cultural e humano a nível internacional.

LEI DE DEFESA NACIONAL SERÁ REVISTA

O Governo já tinha deixado claro que queria aperfeiçoar a lei de segurança nacional de Macau, em vigor na região desde 2009, mas agora está plasmado no relatório das LAG para 2021 que o regime jurídico da defesa da segurança nacional e o seu mecanismo de implementação será fortalecido.

Segundo o documento apresentado ontem por Ho Iat Seng, será criada uma unidade para executar a lei de segurança do Estado, e serão ainda reforçados os trabalhos de “sensibilização e educação”, no sentido de “responder aos factores de risco” e “garantir a segurança em geral”.

Por fim, o último dos dez vectores apresentados ontem por Ho tem a ver com a “integração proactiva na conjuntura geral do desenvolvimento do país”. Neste âmbito, o Governo da RAEM quer acelerar a construção de uma zona de cooperação aprofundada entre Macau, Guangdong e Hengqin. Na Ilha da Montanha será aprofundada a cooperação no domínio do turismo, inovação e investigação, por exemplo.