PJ desmantelou rede de transporte ilegal de imigrantes e deteve sete pessoas junto à Torre de Macau

A Polícia Judiciária (PJ) e os Serviços de Alfândega de Macau desmantelaram uma rede de transporte ilegal de imigrantes do interior da China no passado domingo e detiveram sete pessoas, junto à Torre de Macau, após uma travessia de barco clandestina monitorizada pelas autoridades de Zhuhai. Entre os detidos estão dois residentes de Macau suspeitos de organização criminosa, auxílio de imigração ilegal e crime de acolhimento. A informação foi anunciada ontem em conferência de imprensa.

“Cinco imigrantes ilegais do interior da China foram interceptados em Macau no passado dia 15 de Novembro. Com idades entre os 25 e 49 anos, os agentes da PJ e dos Serviços de Alfândega de Macau identificaram uma mulher e quatro homens, sendo que dois suspeitos estavam proibidos de entrar em Macau. Os imigrantes ilegais são provenientes de Jiang Xi, Fujian e Guangdong”, explicou um porta-voz da PJ, antes de adiantar pormenores sobre os residentes de Macau detidos na sequência de uma operação conjunta com a Directoria Municipal de Segurança Pública de Zhuhai.

De acordo com a PJ, as autoridades de Macau foram informadas para a existência de uma rede de imigração ilegal que estaria a ajudar a entrada e a saída de imigrantes ilegais no território. “Entre os sete detidos há dois que são residentes de Macau, uma mulher de 48 anos que seria a responsável pela recepção dos imigrantes, e um homem com cerca de 30 anos que conduzia uma lancha. Ambos pertenciam à rede”, referiu o porta-voz da PJ.

A operação conjunta foi desencadeada na madrugada de domingo após movimentações suspeitas junto na zona costeira da Torre de Macau. “Descobrimos que três homens e uma mulher, todos imigrantes ilegais, iam tentar entrar em Macau através da zona costeira junto à torre de Macau e que nessa mesma operação um imigrante ilegal preparava-se para sair do território no sentido inverso, ou seja, a rede de imigração ilegal ia trazer nesse dia quatro imigrantes ilegais e levar outro para o interior da China”, informaram as autoridades em conferência de imprensa.

Por volta das 4 da manhã de domingo, a PJ e os Serviços de Alfândega de Macau identificaram um alegado membro da rede ilegal a vigiar a zona costeira da Torre de Macau, enquanto outro homem se preparava para sair de Macau depois de ter entrado ilegalmente no território.

“Uma lancha aproximou-se da costa com três homens e uma mulher junto ao local onde outro homem aguardava para embarcar. A polícia seguiu a embarcação, mas quando esta chegou a terra os quatro residentes do interior da China colocaram-se em fuga e correm em direcção da Torre de Macau onde conseguiram apanhar um táxi ao mesmo tempo que o outro imigrante ilegal entrava na lancha. Os três homens e a mulher conseguiram entrar num táxi nas proximidades na Torre de Macau, mas acabaram todos interceptados pois o veículo não conseguiu sair das imediações por causa do aparato policial”, descreveu o porta-voz da PJ.

Para além dos quatro suspeitos detidos no interior do táxi, a PJ interceptou ainda o imigrante ilegal que tentou sair de Macau na embarcação, assim como o condutor da lancha e o membro que vigiava a costa. “Os agentes da PJ e da Alfândega de Macau acabaram por interceptar um total de cinco imigrantes ilegais e dois membros da rede que operava em Macau”.

Em relação aos dados da operação levada a cabo também no interior da China, a Directoria Municipal de Segurança Pública de Zhuhai deteve um total de sete pessoas, “três dos quais eram membros principais da rede, entre os 33 e os 39 anos, e quatro membros que auxiliavam no transporte”.

Por cada transporte ilegal para Macau, a rede cobrava entre 15 mil e 30 mil yuan. Em relação aos membros detidos em Macau, a PJ apurou que tanto aquele que vigiava a costa como o condutor da lancha recebiam dois mil yuan por cada transporte. “Ambos confessaram o crime e assumiram que já o tinham feito pelo menos duas vezes”.

Os detidos foram ontem presentes ao Ministério Público por suspeita de organização criminosa, auxílio de imigração ilegal e crime de acolhimento.