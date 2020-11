Macau teve mais 209 organismos de indústrias culturais em 2019 em comparação com o ano anterior

Fotografia: Eduardo Martins

No ano passado existiam 2.454 organismos em actividade nas indústrias culturais de Macau, um aumento de 209 unidades em comparação com os dados de 2018. De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, as receitas dos serviços das indústrias culturais registaram um aumento em 2019 de 8,7%, em termos anuais, num total de 7,85 mil milhões de patacas. Já as despesas com pessoal no sector alcançaram as 2,18 mil milhões de patacas, ou seja, um aumento de 10,2% em comparação com o ano anterior.

As receitas das indústrias culturais em 2019 registaram um crescimento de 8,7%, em termos anuais, com um total de 7,85 mil milhões de patacas enquanto o valor acrescentado bruto (VAB), que reflecte o contributo económico da área da cultura fixou-se em 2,98 mil milhões de patacas, mais 13,9%, representando 0,7% do VAB de todos os ramos de actividade económica de Macau em 2019, indicou ontem um relatório divulgado pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC). Para além disso, Macau registou um aumento no número de organismos de indústrias culturais em 2019 face ao ano anterior.

Segundo os dados registados em 2019, existiam 2.454 organismos em actividade nas indústrias culturais de Macau distribuídos por quatro áreas: “Design criativo”, “Exposições e espectáculos culturais”, “Colecção de obras artísticas” e “Media digital”, ou seja, mais 209, face ao ano 2018. “O pessoal ao serviço era composto por 13.659 indivíduos, isto é, +6,8%, em termos anuais e as despesas com pessoal alcançaram 2,18 mil milhões de patacas, ou seja, +10,2%”, pode ler-se no relatório da DSEC.

Já a formação bruta de capital fixo das indústrias culturais atingiu 610 milhões de patacas, subindo 115,1% em 2019 devido a “alguns organismos terem adquirido equipamentos novos e terem efectuado melhoramentos em instalações durante o ano de referência”, indicaram os Serviços de Estatística e Censos.

Design criativo com mais e 4.500 trabalhadores em 2019

Em relação à área “Design criativo” havia 1.397 organismos em actividade, mais 133, em relação a 2018 e com 4.593 trabalhadores, um aumento de 16,5% em termos anuais, sendo que as despesas com pessoal fixaram-se na ordem dos 610 milhões de patacas, um aumento de 14,0%.

As receitas dos serviços e o VAB foram de 2,47 mil milhões de patacas e 880 milhões de patacas, respectivamente, registando um aumento de 15,5% e 17,6% em termos anuais. Dentro desta área, as receitas dos serviços da área da publicidade (900 milhões de patacas) foram as mais elevadas com um aumento de 6,5% em termos anuais, enquanto que as receitas dos serviços quer do ramo da organização de convenções e exposições (580 milhões de patacas), quer do ramo do design de arquitectura (560 milhões de patacas) aumentaram 22,8% e 24,3%, respectivamente.

Exposições e espectáculos culturais tiveram receitas de 1,44 mil milhões de patacas

Com 281 organismos em actividade em 2019, a área das “Exposições e espectáculos culturais” registou um aumento de 26 organismo em relação ao ano anterior. Já em relação ao número de funcionários, o pessoal ao serviço era composto por 3.043 indivíduos, isto é, mais 13% em termos anuais, sendo que as despesas com pessoal alcançaram 410 milhões de patacas, ou seja, um aumento de 16,8%. As receitas dos serviços cifraram-se em 1,44 mil milhões de patacas sendo que 46,0% resultaram da venda de bilhetes. O VAB da área “Exposições e espectáculos culturais” registou um decréscimo homólogo de 37,9%.

O relatório indicou ainda que houve um aumento dos organismos em actividade neste sector e no número de pessoas ao serviço. “Salienta-se que se encontravam em actividade 193 organismos que se dedicaram à produção de artes performativas (+21, em termos anuais), que tinham 2.291 pessoas ao serviço (+15,4%). No ano de referência as receitas de serviços cifraram-se em 1,22 mil milhões de patacas (+2,2%, em termos anuais), as quais representaram 84,6% do total das receitas dos serviços desta área”.

O VAB fixou-se em 160 milhões de patacas, baixando 41,0%, em termos anuais, uma vez que, durante o ano em análise, os organismos “de grande envergadura” efectuaram “mais despesas de exploração, tais como, despesas em publicidade e marketing, em produção de espectáculos e exposições”.

Receitas de leilões de arte diminuíram 25,5%, em termos anuais

Na área “Colecção de obras artísticas” existiam 138 organismos em actividade, mais 17, em relação a 2018. “O pessoal ao serviço era composto por 532 indivíduos, mais 5,3%, em termos anuais e as despesas com pessoal corresponderam a 37,50 milhões de patacas, subindo ligeiramente 0,1%”, indica o relatório. Em relação às receitas dos serviços, o sector registou 110 milhões de patacas enquanto que o VAB foi de 36,80 milhões de patacas, um aumento de 9,7% e 51,8%, respectivamente, em termos anuais.

“Encontravam-se em actividade 23 organismos que se dedicaram à criação, venda e leilão de obras de arte, mais 4, face a 2018 e o pessoal ao serviço era composto por 94 indivíduos. Em 2019, as receitas dos serviços (17,20 milhões de patacas) diminuíram 25,5%, em termos anuais. O VAB (7,00 milhões de patacas) e a formação bruta de capital fixo (2,30 milhões de patacas) aumentaram 53,9% e 1.955,4%, respectivamente, em termos anuais.

O relatório indica também que estavam em actividade “115 organismos que se dedicaram aos serviços de fotografia (mais 13, em termos anuais) e que o pessoal ao serviço era composto por um total de 438 indivíduos (mais 3,5%). “Durante o ano em análise as receitas dos serviços (97,10 milhões de patacas) e o VAB (29,80 milhões de patacas) ascenderam 19,7% e 51,4%, respectivamente, em termos anuais. A formação bruta de capital fixo correspondeu a 4,30 milhões de patacas, mais 37,6%, em termos anuais”.

Mais de dois mil indivíduos trabalhavam na área de Mídia digital em 2019

Por fim, na área “Mídia digital” registaram-se 638 organismos em actividade, mais 33, face a 2018. “O pessoal ao serviço era composto por 5.491 indivíduos, menos 2,8%, em termos anuais, porém, as despesas com pessoal (1,13 mil milhões de patacas) aumentaram 6,5%.

Quanto às receitas dos serviços (3,82 mil milhões de patacas) e ao VAB (1,81 mil milhões de patacas) cresceram 7,3% e 25,8%, respectivamente, em termos anuais. A formação bruta de capital fixo cifrou-se em 150 milhões de patacas, mais 13,1%, em termos anuais. Segundo os dados do relatório, encontravam-se em actividade “386 organismos que se dedicaram ao ramo da informação, mais 30, em termos anuais” e que o pessoal ao serviço era composto por 2.298 indivíduos, menos 1,8%. “Durante o ano em análise as receitas (2,23 mil milhões de patacas) aumentaram 7,3%, em termos anuais e o VAB (960 milhões de patacas) subiu 45,5%”.